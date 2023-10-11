اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن جدول حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بدون راتب تقاعدي أو دعم إضافي.

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جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة



وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تم تحديد موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد في بداية كل شهر ميلادي، وزيادة الحد الأدنى التي أقرها خادم الحرمين الشريفين تخفيفًا على المواطنين.





كم يستلم الفرد من الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟



طريقة حساب الضمان المطور



تخفيف الأعباء عن المواطنين



تمديد دعم حساب المواطن 3 أشهر



1 - العائلة المكونة من شخص واحد 1476 ريال سعودي.2 - العائلة المكونة من 2 أفراد 2237 ريال سعودي.3 - العائلة المكونة من 3 أفراد 3010 ريال سعودي.4 - العائلة المكونة من 4 أفراد 3766 ريال سعودي.5 - العائلة المكونة من 5 أفراد 4546 ريال سعودي.6 - العائلة المكونة من 6 أفراد 5330 ريال سعودي.7 - العائلة مكونة من 7 أفراد 5834 ريال سعودي.8 - العائلة مكونة من 8 أفراد 5918 ريال سعودي.9 - العائلة مكونة من 9 أفراد 6090 ريال سعودي.10 - العائلة مكونة من 10 أفراد 6174 ريال سعودي.11 - العائلة مكونة من 11 فردًا 6174 ريال سعودي.12 - العائلة مكونة من 12 فردًا 6174 ريال سعودي.وبينت الوزارة أن الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري، يكون بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب، من خلال معادلة الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.وأكدت أن ذلك يضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، وفقًا للائحة التنفيذية في مادتها التاسعة.يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية.كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق، والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.