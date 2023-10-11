بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب

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حولت إدارة
التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة
ثلاثة أيام اعتباراً من أول أمس (الثلاثاء).
وجاء التعليق بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية، عن إنتشار عدوى بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية.
وأصدر على إثره
مدير التعليم بالمذنب قراراً بتحويل الدراسة عن بعد في ابتدائية ومتوسطة الخرماء
الشمالية بنين، والابتدائية الأولى والروضة بالخرماء الشمالية للبنات، ومتوسطة
وثانوية الخرماء الشمالية للبنات.
قرار مدير
التعليم بالمذنب
إضافة الى العمل على تعقيم جميع المدارس التي تم إيقاف الدراسة فيها، ومتابعة الوضعي الصحي بواسطة الشؤون الصحية المدرسية والعودة للدراسة الحضورية اعتبارا من الأحد القادم.