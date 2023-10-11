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بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب

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تحويل الدراسة من حضوري إلى عن بعد
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حولت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أول أمس (الثلاثاء).اضافة اعلان
وجاء التعليق بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية، عن إنتشار عدوى بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية.


قرار مدير التعليم بالمذنب

وأصدر على إثره مدير التعليم بالمذنب قراراً بتحويل الدراسة عن بعد في ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، والابتدائية الأولى والروضة بالخرماء الشمالية للبنات، ومتوسطة وثانوية الخرماء الشمالية للبنات.
إضافة الى العمل على تعقيم جميع المدارس التي تم إيقاف الدراسة فيها، ومتابعة الوضعي الصحي بواسطة الشؤون الصحية المدرسية والعودة للدراسة الحضورية اعتبارا من الأحد القادم.


300 إصابة بين الطلاب والمعلمين

وأبلغت المصادر صحيفة "عكاظ" أن الفايروس المنتشر في المدارس موسمي وأن تحويل الدراسة عن بعد جاء بعد ارتفاع عدد المصابين بالعدوى اذ سُجل في أول يوم إصابة قرابة ١٤٠ وفي اليوم التالي ٧٠ ووصلت الحالات إلى ٣٠٠ ما بين طلاب ومعلمين.


لا يوجد ما يدعو للقلق

وأوضحت "صحة القصيم"، رداً على موضوع انتشار خبر العدوى الفايروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، حيث إن الحالات هي حالات رشح وعدوى موسمية بين طلاب ومعلّمي المدرسة، وقرار إيقاف الدراسة الحضورية قرار تقديري.

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