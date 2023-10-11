إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس

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أعلنت وزارة الموارد
البشرية إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث
تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في
الاختبار التحصيلي.
جاء ذلك على صفحة الوزارة على "إكس" في إطار التخفيف على هذه الفئة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
وصدر بالأمس، بأمر
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،
بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
زيادة الحد
الأدنى الأساسي للضمان الاجتماعي
وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله.
صدر توجيه ملكي
كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان
الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع
كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.
احتساب المعاش
لمستحقي الضمان بنسبة 20%
واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
أولًا: زيادة
الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى
1320 ريالاً.
تفاصيل الزيادة
ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.