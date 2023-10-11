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صحيفة تواصل الالكترونية

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس

الموارد البشرية1
الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في الاختبار التحصيلي.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الوزارة على "إكس" في إطار التخفيف على هذه الفئة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.


زيادة الحد الأدنى الأساسي للضمان الاجتماعي

وصدر بالأمس، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله.


احتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%

صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.
واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.


تفاصيل الزيادة

أولًا: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً.
ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

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