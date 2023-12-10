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تنبيه عاجل من "الصحة" حول لقاح الأنفلونزا الموسمية

958337
الأنفلونزا الموسمية
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أكدت وزارة الصحة، على أن لقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح موسمي يُنصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء.

لقاح الأنفلونزا يعمل على تقوية جهاز المناعةاضافة اعلان

وقالت الوزارة إنه وبشكل عام، يعمل اللقاح على تقوية جهاز المناعة بإنتاج الأجسام المضادة  (المضادات المناعية) ضد الفيروس بعد أخذ اللقاح، وينصح بأخذه للجميع من عمر 6 أشهر فأكثر.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية "صحة 937" في منصة "إكس" ردا على استفسار جاء فيه: "أنا جاتني أنفلونزا وخلصت هل يحتاج آخذ لقاح الأنفلونزا؟".

عن الأنفلونزا الموسمية

1ـ الأنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الأنفلونزا. وهي شائعة في جميع أنحاء العالم. ويتعافى معظم الناس منها دون علاج.
2ـ وتنتشر بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطاس. والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من المرض.
3ـ وتشمل أعراض الأنفلونزا بداية حادة للحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب.
4ـ وينبغي أن يستهدف العلاج تخفيف الأعراض. وينبغي للأشخاص المصابين بالأنفلونزا أن يستريحوا ويشربوا الكثير من السوائل.
5ـ ويتعافى معظم الناس من المرض تلقائيًا في غضون أسبوع. وقد تكون هناك حاجة إلى التماس الرعاية الطبية بالنسبة إلى الحالات الوخيمة والأشخاص المعرضين لعوامل الخطر.

العلامات والأعراض

تبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.
وتشمل الأعراض ما يلي:
1ـ بداية حادّة للحمّى
2ـ سعال (جاف عادةً)
3ـ صداع
4ـ آلام في العضلات والمفاصل
5ـ شعور بوعكة شديدة
6ـ التهاب الحلق
7ـ سيلان الأنف.
8ـ ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.

التعافي من الحمى والأعراض خلال أسبوع

ويتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى التماس عناية طبية.
ويمكن أن تفاقم الأنفلونزا من أعراض الأمراض المزمنة الأخرى، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى الالتهاب الرئوي والإنتان.

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