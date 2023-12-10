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عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة تدريبية مجانية في التسويق الإلكتروني

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معهد ريادة الأعمال الوطني
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد"عبر منصة زووم بعنوان "التسويق الإلكتروني بالمحتوى"، من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

* مسمى الدورة:

-  التسويق الإلكتروني بالمحتوى

* موعد الدورة:

 - يوم الثلاثاء 1445/5/28هـ والموافق 2023/12/12 م (من الساعة 3:30 مساءً).

* مكان الدورة:

- عن بُعد (منصة زووم)

* ملاحظة هامة:

 - سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10 م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

* نبذة عن المعهد:

ومعهد ريادة الأعمال الوطني، هو تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء.

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ويتم ذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والارشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الاجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الاعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.

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