عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة تدريبية مجانية في التسويق الإلكتروني

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد"عبر منصة زووم بعنوان "التسويق الإلكتروني بالمحتوى"، من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





* مسمى الدورة:



* موعد الدورة:



* مكان الدورة:



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* طريقة التقديم:



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