توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عقوبة الحصول على الأموال بغير حق

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كشفت وزارة الموارد البشرية أن الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي، أن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام. اضافة اعلان





آلية ولوائح استعادة أموال الضمان الاجتماعي



وبينت أن لنظام الضمان الاجتماعي والتمكين"، آلية ولوائح لاستعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها.

وأشارت إلى أن بعض حسابات الخدمات الألكترونية تدعى القدرى على تسجيل الأفراد في منصة الدعم "الضمان الاجتماعي"، بطرق غير مشروعة، للحصول على المعاش، دون النظر إىل الآثارالسلبية العائدة على المستفيد عند التحقق من عدم صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصادر عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.



وأضافت الوزارة أنه يجب على كل من حصل على معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق إعادة تلك المبالغ ومن ذلك: "ذوو المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إبلاغ الوزارة بوفاته"، و"من يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل".

وعن آلية استعادة المعاش، قالت "تحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم (SA608000050060801950008)، أو مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق إيصال التحويل ([email protected]).





عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق



وأشارت إلى أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق"، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام الضمان الاجتماعي.