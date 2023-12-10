الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عقوبة الحصول على الأموال بغير حق

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية أن الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي، أن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.اضافة اعلان

آلية ولوائح استعادة أموال الضمان الاجتماعي

وبينت أن لنظام الضمان الاجتماعي والتمكين"، آلية ولوائح لاستعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها.

 

وأشارت إلى أن بعض حسابات الخدمات الألكترونية تدعى القدرى على تسجيل الأفراد في منصة الدعم "الضمان الاجتماعي"، بطرق غير مشروعة، للحصول على المعاش، دون النظر إىل الآثارالسلبية العائدة على المستفيد عند التحقق من عدم صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصادر عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.


وأضافت الوزارة أنه يجب على كل من حصل على معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق إعادة تلك المبالغ ومن ذلك: "ذوو المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إبلاغ الوزارة بوفاته"، و"من يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل".
وعن آلية استعادة المعاش، قالت "تحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم (SA608000050060801950008)، أو مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق إيصال التحويل ([email protected]).

عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق

وأشارت إلى أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق"، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضا

الجوازات1
3:39 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إصدار 1.4 مليون جواز سفر إلكتروني خلال عام 2023

images-18
3:05 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "الداخلية" تُعلن عن تنفيذ حكم الشرع في غانية سممت مواطنة بطريقة بشعة

طلاب المدارس
2:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني

أخبار السعودية
2:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن وبشرى من الهيئة الملكية للخريجين

اقرأ أيضا

عاجل.. تخلص من زوجته بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بجان في الرياض

إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة في الرياض بتكلفة تجاوزت 2.18 مليار ريال

إنذار أصفر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعديل 12:36 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

الموارد البشرية 2:18 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

الموارد: مبادرات وخطوات جبارة لتمكين ذوي الإعاقة

الضمان الاجتماعي المطور 1:48 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والضمان الاجتماعي

0--8- 11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

اقرأ أيضا

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:05 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أقلها 5 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمكة والمدينة وجميع المناطق

أهم 10
9:38 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

images
9:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

وزارة التجارة
8:57 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

صدور لائحة اللجان "الوطنية والقطاعية" في غرف التجارة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

دله-لتعليم-القيادة
12:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

رابت - الراتب - ريال -
12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images
12:09 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

استشاري تغذية سريرية يدعو للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات لهذا السبب (فيديو)

وزارة التجارة
11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

حساب المواطن - التسجيل
11:05 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445