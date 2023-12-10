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توضيح لـ "الموارد البشرية" حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

دعم المنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال

 وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يأتي دعماً لمنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، مما يسهم بشكل إيجابي على استقرارها ونموها وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.

تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

وأكدت أنها اعتمدت تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وتستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

مراجعة تنظيمات سوق العمل

 وبينت أن ذلك يأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.


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تعرّف على أبرز تعديلات جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل:


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