الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب والطالبات وأهلية حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تصل إلى 498 مليون ريال
سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 498 مليون ريال بعد مرور أسبوعين على انطلاقها.

اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية
أعلنت وزار الدفاع اليوم، اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن.

تنبيه من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص
وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق المختلفة بأهمية تشجيع وتحفيز منتسبي التعليم العام من الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ، والأجنبية ، وبرامج التربية الخاصة للمشاركة في النسخة الثالثة من جائزة (المواطنة المسؤولة) التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة ديسمبر
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الإعلان عن أهلية دفعة شهر ديسمبر.

الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف
أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، للعمل بالخطوط الحديدية "سار" على النحو التالي:

أمطار هاطلة.. شاهد السيول تجري بوديان وشعاب بمحافظات الرياض
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار بالمجمعة والحريق والأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار تشق الوديان والصحاري، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم.

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم والتدريب
5:20 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

6756
4:55 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

مكة بالمقدمة.. أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
4:23 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تصل إلى 498 مليون ريال

F_DZKe0XIAAUEMd
4:23 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية

اقرأ أيضا

أمطار هاطلة.. شاهد السيول تجري بوديان وشعاب بمحافظات الرياض

عاجل.. الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف

تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص

أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:10 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل يرنامج ابتعاث المعلمين لدراسة اللغة الصينية وإنذار أحمر لسكان هذه المناطق

أهم 10 9:33 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وقف حساب المواطن عن هؤلاء ومصير المتغيبين عن الاختبارات

أخبار السعودية 5:06 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. تنبيه من "التعليم" بخصوص الاختبارات ووقف المعاش عن الوريث في هذه الحالة

مدرستي 9:02 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

اقرأ أيضا

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

اختبارات 11
12:18 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

download
12:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة
7:26 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على معظم المناطق

هيئة تقويم التعليم والتدريب
5:20 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

أخبار السعودية
4:55 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب والطالبات وأهلية حساب المواطن

أخبار السعودية
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد