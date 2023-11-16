أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب والطالبات وأهلية حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تصل إلى 498 مليون ريال
سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 498 مليون ريال بعد مرور أسبوعين على انطلاقها.
اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية
أعلنت وزار الدفاع اليوم، اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن.
تنبيه من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص
وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق المختلفة بأهمية تشجيع وتحفيز منتسبي التعليم العام من الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ، والأجنبية ، وبرامج التربية الخاصة للمشاركة في النسخة الثالثة من جائزة (المواطنة المسؤولة) التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة ديسمبر
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الإعلان عن أهلية دفعة شهر ديسمبر.
الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف
أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، للعمل بالخطوط الحديدية "سار" على النحو التالي:
أمطار هاطلة.. شاهد السيول تجري بوديان وشعاب بمحافظات الرياض
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار بالمجمعة والحريق والأرطاوية والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار تشق الوديان والصحاري، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم.