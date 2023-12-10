الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

إصدار 1.4 مليون جواز سفر إلكتروني خلال عام 2023

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الإدارة العامة للجوازات
أ أ
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أصدرت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، أكثر من (1,400,000) جواز سفر إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.اضافة اعلان
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية

يحتوى جواز السفر على شريحة إلكترونية

ويحتوي الجواز السعودي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة.
وقالت الجوازات: "في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".

إجراءات دخول العاملة المنزلية:

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤل أحد المستفيدين بشأن إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها.
وقال المستفيد: "حبيت أعرف إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها".
وأضافت الجوازات: "بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية وهوية مقيم سارية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد".

إصدار جواز السفر:

كما تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.
وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر جديد دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".
وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".

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