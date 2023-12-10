بعد صرف دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم بخصوص الدعم الإضافي من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 73 – شهر ديسمبر التي بدأ إيداعها في وقت مبكر اليوم الأحد تشمل الدعم الإضافي.

وقال البرنامج ردًا على سؤال بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي". اضافة اعلان



وعليكم السلام ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك December 10, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

