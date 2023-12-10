الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني

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يتمتع الطلاب والمعلمين مع نهاية دوام الخميس القادم، بأول إجازة مطولة في الفصل
الدراس الثاني لهذا العام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
خريطة العام الدراسي 1445هـيشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا
دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة، إلى جانب 68
يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية.
وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، الذي بدأ الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.
10 إجازات رسمية للطلابويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات
مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.
جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالثوفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث
في مختلف مدارس المملكة:
يوم الأحد 1445/6/4هـ.
- إجازة نهاية
أسبوع مطولة:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
- إجازة منتصف
الفصل الدراسي الثاني:
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.
يوم الخميس 1445/7/13هـ.
- إجازة نهاية
أسبوع مطولة:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
- إجازة نهاية
الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
- إجازة عيد
الفطر المبارك:
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية
أسبوع مطولة:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
- إجازة نهاية
العام الدراسي:
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
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