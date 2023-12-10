الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني

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يتمتع الطلاب والمعلمين مع نهاية دوام الخميس القادم، بأول إجازة مطولة في الفصل الدراس الثاني لهذا العام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. اضافة اعلان





خريطة العام الدراسي 1445هـ



10 إجازات رسمية للطلاب



جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث





- إجازة نهاية أسبوع مطولة:





- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:





- إجازة نهاية أسبوع مطولة:





- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:





- إجازة عيد الفطر المبارك:





- إجازة نهاية أسبوع مطولة:





- إجازة نهاية العام الدراسي:



يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية.وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، الذي بدأ الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث في مختلف مدارس المملكة:يوم الأحد 1445/6/4هـ.من يوم الجمعة 1445/6/23هـإلى يوم السبت 1445/7/1هـ.يوم الخميس 1445/7/13هـ.من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.يوم الخميس 144/10/23هـ.من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.