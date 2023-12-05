تحذير من منصة أبشر لجميع المستخدمين

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حذرت منصة أبشر جميع المستخدمين من خطورة التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيدة بشأن ورود رسالة مشبوهة، تطلب تحميل صور الهوية الوطنية. اضافة اعلان

وأجابت منصة أبشر، بقولها: "نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة، التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الإتصالات أو الرسائل النصية والروابط ".





تجديد الهوية الوطنية



وفي وقت سابق، أصدرت منصة "أبشر"، توضيحًا مهمًا بأنه يمكن تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه، مع طلب توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، حيث ينمكن التجديد عبر هذه الخطوات:



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خطوات تجديد الهوية الوطنية

1 - الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات الأحوال المدنية خدمات الهوية الوطنية.2 - عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.3 - اختيار تجديد الهوية الوطنية.4 - إرفاق صورة جديدة واختيار "التالي".5 - يتم التحقق من مطابقة الصورة الشخصية للشروط آلياً.6 - تحديد العنوان ودفع أجور التوصيل.7 - مراجعة الطلب والتأكيد.8 - يتم إنشاء رقم مرجعي وحفظ الطلب.







* شروط إصدار بطاقة الهوية



1 - هناك مجموعة من الشروط التي أوضحتها منصة أبشر لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.2 - ألا تكون الحالة الأمنية "مطلوب القبض عليه".3 - يجب أن يقوم المستخدم بسداد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.4 - يلزم توفير صورة مطابقة للاشتراطات تفاديا لإلغاء الطلب.5 - ألا يكون على المستفيد غرامات غير مسددة لقطاع الأحوال.6 - وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.





* شروط الصورة الصحيحة لتجديد بطاقة الهوية

1 - يجب أن تكون ملونة وذات خلفية بيضاء.

2 - ينبغي أن تكون حديثة، أي جرى التقاطها قبل 6 أشهر على الأكثر.

3 - تكون ملامح الوجه واضحة ودون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

4 - يجب ألا تشوب الصورة أي بقع حبر أو ثقوب.

5 - ضرورة أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6 - أن يتجنب المستفيد العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.



