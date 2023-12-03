عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

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في إطار سعينا الدؤوب للارتقاء بالخدمة الإخبارية وتنويع قنوات الوصول إلى القارئ الكريم، أطلقت صحيفة "تواصل"، قناة عبر تطبيق "واتساب" تتيح من خلالها الاطلاع على الأخبار والموضوعات المنشورة على مدار الساعة.

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وللاشتراك في الخدمة الجديدة، يمكنك الاشتراك بخطوة واحدة من جوالك عبر هذا الرابط:

https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e

وتتميز الخدمة الجديدة بسرعة الوصول إلى القارئ عبر باقة من الأخبار المتنوعة على مدار 24 ساعة.









صحيفة تواصل



وصحيفة "تواصل"، هي صحيفة سعودية تعنى بمتابعة القضايا والموضوعات المحلية، فضلاً عن الجوانب الخدمية التي يعنى بها القارئ، إلى جانب خدمة الإحاطة بالأخبار العالمية، والموضوعات التنموية والصحية، وأحدث التطورات التكنولوجية.





