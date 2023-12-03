الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

52b252cd-7d12-44fc-8936-b25be382f537
اشترك الآن في قناة تواصل عبر واتساب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في إطار سعينا الدؤوب للارتقاء بالخدمة الإخبارية وتنويع قنوات الوصول إلى القارئ الكريم، أطلقت صحيفة "تواصل"، قناة عبر تطبيق "واتساب" تتيح من خلالها الاطلاع على الأخبار والموضوعات المنشورة على مدار الساعة.

اضافة اعلان
وللاشتراك في الخدمة الجديدة، يمكنك الاشتراك بخطوة واحدة من جوالك عبر هذا الرابط:

https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e
 وتتميز الخدمة الجديدة بسرعة الوصول إلى القارئ عبر باقة من الأخبار المتنوعة على مدار 24 ساعة. 




صحيفة تواصل

وصحيفة "تواصل"، هي صحيفة سعودية تعنى بمتابعة القضايا والموضوعات المحلية، فضلاً عن الجوانب الخدمية التي يعنى بها القارئ، إلى جانب خدمة الإحاطة بالأخبار العالمية، والموضوعات التنموية والصحية، وأحدث التطورات التكنولوجية.   



اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
7:33 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

ثمار البن
10:26 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

صالح الفوزان
1:46 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

العمل الليلي
6:45 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة

اقرأ أيضا

حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: يا من سترك الله في الخلوات ولم يفضحك.. احذر هذا الأمر

قذائف وقنابل تتساقط على محمية سودانية.. ماذا حدث للأسود؟

تظاهر كأنه دمية.. مشهد يفوق الوصف لهروب عصفور من مجموعة قطط

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-30 at 4.41.05 PM
5:45 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

لحظة سقوط قدر "كبسة" على شاب أثناء تقديمها له

ا
6:20 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أحدهما كان إماما للتراويح العام الماضي.. تكريم طفلين بمسابقة دولية لحفظ القرآن

دببة
5:54 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مفاجأة صادمة بإسطنبول.. دببة وذئاب جائعة تتجول بالشوارع

أ
5:16 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مواطن بالأحساء يتفاجأ بثعبان اختبأ بحيلة ماكرة.. نهاية صادمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سفارة المملكة في أوغندا
10:24 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من الهزات الارتدادية

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
10:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. تحديث أمني من "أبل".. إليك كيفية تنزيله على هاتف "آيفون"

52b252cd-7d12-44fc-8936-b25be382f537
9:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

تنزيل
8:47 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

جامعة الملك سعود
8:37 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود

Fm0piqpWYAEh0TA
8:08 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية