عاجل.. جوازه ينتهي في أواخر ذي القعدة.. هل يمكنه السفر إلى الخارج؟

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن إمكانية السفر بجواز اقترب من الانتهاء إلى الخارج.



شرط السفر للخارج عبر الجوازات:



كيف تصدر إقامة جديدة بعد فقدها؟



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤال يقول فيه :"السلام عليكم.. جوازي ينتهي ٢٢/١١ هل أقدر أسافر للخارج؟ ".وجاء الرد من الجوازات بالقول :"وعليكم السلام.. التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و 6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.. سعدنا بك".كما نشرت المديرية العامة للجوازات أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات المدشنة حديثاً في بوابة مقيم.وكان من أبرز الأسئلة التي نشرتها الجوازات عبر حسابها على منصة إكس" فقدت إقامتي، ما الإجراء للإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة".وجاء الرد :"يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم".وأوضحت أنه يتم بعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ويمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".