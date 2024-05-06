المياه الوطنية توضح.. هل يوجد تقسيط لرسوم توصيلة المياه أو الصرف الصحي؟

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أكدت شركة المياه الوطنية، أنه لا يوجد تقسيط لرسوم توصيلة المياه أو الصرف الصحي.



رسوم توصيل المياه والصرف الصحي:

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية تقسيط رسوم توصيل المياه.وأجابت الشركة، بقولها: حياك الله.. لا يوجد تقسيط لرسوم توصيلة المياه أو الصرف الصحي والخدمه تسدد مقدماً قبل التنفيذ".

تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن



خدمة المواطنين بمياه الشرب



وقبل أسابيع، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير محطة نقل المياه مع حفر آبار واستبدال خطوط المياه بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.وتجاوزت تكلفة المحطة (45) مليون ريال، ذلك ضمن مبادراتها لتعزيز مصادر المياه الجوفية.وأوضحت أن المشروع نُفذ عبر مراحل؛ شملت حفر ثلاثة آبار بحقل الآبار لرفع إنتاج مياه الآبار من (90) ألف متر مكعب في اليوم إلى (108) آلاف متر كعب في اليوم، ومرحلة استبدال المضخات داخل محطة نقل المياه بعدد (3) مضخات لزيادة قدرة ضخ المحطة بطاقة تصل إلى (27) ألف متر مكعب في اليوم، ومرحلة استبدال وتنفيذ خطوط مياه بطول يتجاوز (16) ألف متر طولي مع تطوير محطة الضخ.وبيّنت الشركة أن المشروع سيسهم مع مكوناته في رفع الكفاءة التشغيلية لخدمة المواطنين بمياه الشرب وتحسين جودتها، وتلبية الطلب المتزايد على المياه، والإسهام في زيادة نسبة التغطية بمنظومة المياه في محافظة حفر الباطن والقرى التابعة لها.