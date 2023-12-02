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كيف تسقط مركبتك التالفة وتستفيد من المهلة التصحيحية بدون غرامات عبر أبشر؟

ابشر - مركبات - اذن مركبة
أبشر
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كشفت منصة "أبشر" عن طريقة إسقاط المركبات التالفة والاستفادة من المهلة التصحيحية بدون غرامات.

مراكز منشآت بيع المركباتاضافة اعلان

وأوضحت المنصة أن تلك الخدمة تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها "التشليح" ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.


وأشارت إلى أنه يجب الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل انتهائها في 1 مارس 2024 وأسقط مركبتك دون غرامات عبر منصة أبشر.

طريقة تنفيذ الخدمة:


1- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة absher.sa/vds.

2- التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.

3- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.

4- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك.

انتهاء المهلة التصحيحية:


وتنتهي المهلة التصحيحية التي منحتها الإدارة العامة للمرور لإسقاط المركبات دون غرامات عبر منصة أبشر بعد 100 يوم، إذ تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

كما أنها سوف تكون هذه المهلة الأخيرة لأصحاب المركبات الذين لم يلتزموا بتسجيلها وتحديثها عبر المنصة الإلكترونية، وبناءً على هذا التاريخ سوف يتم تطبيق الغرامات المعتادة لعدم الامتثال وعدم تحديث السجلات الخاصة بالمركبات.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الانضباط المروري ولكي يتم تسهيل عملية التحقق من صحة وملاءمة المركبات المارة على الطرقات، لذا يُنصح بضرورة الالتزام بتسجيل وتحديث المركبات عبر منصة أبشر واستيفاء الرسوم المطلوبة قبل انتهاء المهلة التصحيحية.



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