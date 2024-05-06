عاجل.. ينزل له راتب في "ريف" 4500 ريال.. هل يمكنه التقديم بحساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل شخص يستفسر فيه عن إمكانية تسجيله في حساب المواطن مع صرف دعم له من ريف.



يحصل على دعم من ريف هل يمكنه التسجيل بحساب المواطن:



تأثير التسجيل في التأمينات على حساب المواطن:



زوج البنت وتأثيرها على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أنا سجلت في ريف وصار ينزل لي كل شهر ٤٥٠٠ هل قدر أقدم على حساب المواطن".وجاء الرد من البرنامج :" وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير تسجيلها في التأمينات على دخل زوجها الشهري في حساب المواطن.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه:" السلام عليكم هل تسجيلي بتأمينات الاجتماعية يؤثر على زوجي بحساب المواطن؟".وجاء الرد من البرنامج على الاستفسار بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة أخرى".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل مواطنة تستفسر عن مدى تأثر دعمها في حساب المواطن في حالة زواج ابنتها التابعة لها.وكان إحدى الأمهات قد وجهت سؤالا تقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بنتي اليوم كتب عقد قرانها متى أطلعها من التابعين.. هل أسوي تحديث ، وهل يقطع عندي إجباري حساب المواطن ولا لا ؟".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية للتابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ولن يتم احتسابه ضمن مبلغ الدعم .. نسعد بخدمتك".