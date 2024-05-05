التقديم ينتهي بعد أسبوع.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها لشغل وظائف للمواطنين، على نظام بند التشغيل الذاتي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف:1- أخصائي تمریض.
2- فني تمریض.
3- أخصائي مختبر.
4- فني سحب دم.
5- أخصائي أشعة / أشعة صوتیة.
6- أخصائي معلوماتیة صحیة.
7- فني معلوماتیة صحیة.
الشروط المطلوبة:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
4- مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًا واحدًا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات المطلوبة.
الطلبات للتقديم:1- سيرة ذاتية للمتقدم.
2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
4-صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
5-اجتياز الاختبار التحريري الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء (الساعة الثالثة عصراً) بتاريخ 1445/10/28هـ الموافق 2024/05/07م وينتهي التقديم يوم الأحد (الساعة الثانية عشر منتصف الليل) بتاريخ 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م.
طريقة التقديم:
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