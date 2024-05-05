التقديم ينتهي بعد أسبوع.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها لشغل وظائف للمواطنين، على نظام بند التشغيل الذاتي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



تفاصيل الوظائف:



الشروط المطلوبة:



الطلبات للتقديم:



موعد التقديم:

