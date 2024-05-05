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على بند التشغيل الذاتي

التقديم ينتهي بعد أسبوع.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
أ أ
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أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها لشغل وظائف للمواطنين، على نظام بند التشغيل الذاتي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف:

1- أخصائي تمریض.
2- فني تمریض.
3- أخصائي مختبر.
4- فني سحب دم.
5- أخصائي أشعة / أشعة صوتیة.
6- أخصائي معلوماتیة صحیة.
7- فني معلوماتیة صحیة.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
4- مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًا واحدًا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات المطلوبة.

الطلبات للتقديم:

1- سيرة ذاتية للمتقدم. 
2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة. 
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. 
4-صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت). 
5-اجتياز الاختبار التحريري الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء (الساعة الثالثة عصراً) بتاريخ 1445/10/28هـ الموافق 2024/05/07م وينتهي التقديم يوم الأحد (الساعة الثانية عشر منتصف الليل) بتاريخ 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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