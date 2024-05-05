الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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عاجل.. هل يمكن للزائر الحصول على تصريح حج والالتحاق بحملة عبر "نسك"؟

وزارة الحج والعمرة
ارشيفية
أ أ
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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع سؤال يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية الزائر الحصول على تصريح حج والالتحاق بحملة عبر تطبيق نسك؟

حصول الزائر على تصريح حج عبر نسك:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :" هل يمكن للزائر الحصول على تصريح حج والالتحاق بحملة عبر تطبيق نسك؟".
وجاء الرد من الوزارة على سؤاله :"حياكم الله.. يمكن للمواطن والمقيم الحجز لحج هذا العام 1445 عبر المسار المخصص: https://localhaj.haj.gov.sa/LHB/pages/home.xhtml?dswid=850…  وتؤكد الوزارة للجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الحج بدون تأشيرة حج، أو تصريح حج معتمد من الجهات المعنية.. دمتم بخير".

مسجل ولم يسبق له الحج:

كما تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالته حيث يظهر له أنه مسجل بالحج ولم يتم له أداء الفريضة في وقت سابق.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب وزارة الحج والعمرة على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. ما الإجراء اللي مسجل عنده إنه حج وهو ما حج ولا مرة.. والآن مقدم على حملة عن طريق الجمعية وممكن ما ينقبل عشان هالمشكلة".
وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.. نرجو تزويدنا بالبيانات الشخصية وتفاصيل أكثر عن المشكلة عبر الرسائل الخاصة".
ويمكن الاتصال على أحد أرقام مركز خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة من داخل المملكة على الرقم 1966 ومن خارج المملكة على الرقم 920002814 كما يمكنك مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني:[email protected] لمساعدتك بشكل أفضل".

انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:

أيضا كشفت وزارة الحج عن الفترة المحددة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" هل تم الانتهاء من التسجيل في الحج للمواطنين".
وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1445/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة".

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