عاجل.. تفاصيل خدمة طلب شهادة "خلو سوابق" عبر أبشر .. 4 خطوات للتنفيذ

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أوضح الأمن العام، اليوم السبت، تفاصيل خدمة طلب إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.
خدمة شهادة خلو سوابقوأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن خدمة شهادة خلو سوابق تمكن المستفيد من إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونياً وذلك من خلال تقارير أبشر في منصة أبشر أفراد لتقديمها للجهات الخارجية.
طريقة تنفيذ الخدمة - الدخول لموقع منصة أبشر ثم اختيار الخدمات العامة.
- اختيار تقارير أبشر - إصدار تقرير.
- اختيار طلب شهادة خلو سوابق.
- طباعة الشهادة بعد صدورها.
شروط الاعتراض على المخالفات المروريةوفي وقت سابق، كشفت منصة "أبشر" عن 4 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية.
وفيما يلي الشروط الأربعة لتقديم اعتراض على المخالفات المرورية:
-لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.
-لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.
-عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر يمكن تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:
1 -تسجيل الدخول من أبشر (من هنا).
2- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- قم بكتابة رمز التحقق.
4- قم بتسجيل الدخول على المنصة.
5- قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.
6- قم بالضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
7- قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.
8- قم بقراء جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.
9- قم بالدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.