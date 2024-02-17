عاجل.. تفاصيل خدمة طلب شهادة "خلو سوابق" عبر أبشر .. 4 خطوات للتنفيذ

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أوضح الأمن العام، اليوم السبت، تفاصيل خدمة طلب إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.



خدمة شهادة خلو سوابق



طريقة تنفيذ الخدمة



شروط الاعتراض على المخالفات المرورية



وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن خدمة شهادة خلو سوابق تمكن المستفيد من إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونياً وذلك من خلال تقارير أبشر في منصة أبشر أفراد لتقديمها للجهات الخارجية.- الدخول لموقع منصة أبشر ثم اختيار الخدمات العامة.- اختيار تقارير أبشر - إصدار تقرير.- اختيار طلب شهادة خلو سوابق.- طباعة الشهادة بعد صدورها.وفي وقت سابق، كشفت منصة "أبشر" عن 4 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية.وفيما يلي الشروط الأربعة لتقديم اعتراض على المخالفات المرورية:-لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.-لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.-عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر

