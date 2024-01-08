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مشاجرة واعتداء على 3 نساء.. الإطاحة بشخصين في الطائف (فيديو)

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الشرطة
أ أ
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ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.

استكمال الإجراءات النظامية


وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما للجهة المختصة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية. اضافة اعلان

 


شرطة الرياض تتحرك لضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية

وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.


ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.


 

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