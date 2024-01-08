عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

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جهزت أمانة الطائف، 150 حديقة عامة في المحافظة، لاستقبال الزوار في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.





150 حديقة عامة في الطائف جاهزة لاستقال الزوار اضافة اعلان



أهم 12 مكانًا في الطائف





منطقة الهدا



منتزه الردف



حديقة الحيوان



منتزه الملك عبدالله الطائف



منتزه سيسد الوطني



منتزه الحدبان



حديقة الشلال



قصر شبرا



جامع عبدالله بن عباس



باب الحزم



ونسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمنتزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال الإجازة.وأكد أمين الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعددٍ من الخدمات، للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة.تمتلك منطقة الطائف العديد من المواقع السياحية والتاريخية الممتازة، التي استعدت لاستقال زوارها في الإجازة الدراسية، وهناك 12 موقعًا مميزًا يمكن التمتع فيها بما بقي من أيام الإجازة.هي أهم منطقة المنتزهات الموجودة في الطائف وتتميز بوجود التلفريك وتحتوي على كثير من الألعاب الترفيهية للاستمتاع بها والعديد من المطاعم وأماكن خاصة للتزلج،يُعدْ الردف من أجمل المنتزهات والتي يأتي إليها الزوار من جميع المناطق في الداخل وزوار الخارج أيضًا، للاستمتاع بها.وتقدر مساحتها نحو 565 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي المنتزه على 9 من الحدائق ذات الطراز المتميز.تعتبر حديقة الحيوان في مدينة الطائف من أشهر الأماكن السياحية بها؛ فهي تحتوي على العديد من أنواع الحيوانات والطيور إلى جانب إقامة المسابقات الترفيهية، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام الوثائقية.يتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة ووجود أماكن مخصصة للعائلات وبعض الأماكن الترفيهية لاستقبال الأطفال.ويطلق عليه المحمية الطبيعية نظرًا للطبيعة الجغرافية الرائعة التي تحيط به ويحتوي على الملاعب الرياضية وأماكن لألعاب إلى جانب بعض المساجد والشوايات وغيرها.يقع المنتزه في منطقة الشفا، ويتميز بموقعه الفريد أعلى سفوح الجبال، ويحتوي على بعض الألعاب التي تناسب الأطفال والكبار، إلى جانب بحيرة تحتوي على الدلافين لتقديم بعض العروض.تقع الحديقة في حي الخالدية، ويمكن الذهاب إليها والجلوس وسط أجواء عائلية مميزة، كما تحتوي على جميع المرافق التي يحتاجها الزوار من دورات المياه والمطاعم.هو من أهم المعالم السياحية التي توجد في الطائف، والذي تم بناؤه سنة 1904، وكان يعد أحد القصور الملكية حتى عام 1995 ، حيث تم تحويله إلى متحف يأتي إليه السياح.واحد من أهم وأقدم المساجد في المدينة، كان يُستخدم منبرًا للطلاب لعدة قرون، ويتميز أنه تم غطاء أرضيته من السعف ولكن يتم تجديدها باستمرار.ويعرف أيضًا باسم باب الجبل وهو من المداخل التي تؤدي إلى سور المدينة، ويتمتع الزوار بالسير وسط مجموعة من المباني التاريخية.