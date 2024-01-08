عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

جهزت أمانة الطائف، 150 حديقة عامة في المحافظة، لاستقبال الزوار في إجازة
منتصف الفصل الدراسي الثاني.
150 حديقة عامة في الطائف جاهزة لاستقال الزواراضافة اعلان
ونسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمنتزهات البلدية في أنحاء
الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال الإجازة.
وأكد أمين الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، على تهيئة المواقع السياحية في
الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعددٍ من الخدمات، للتسهيل على
الزوار خلال الفترة المقبلة.
أهم 12 مكانًا في الطائف
تمتلك منطقة الطائف العديد من المواقع السياحية والتاريخية الممتازة، التي استعدت لاستقال زوارها في الإجازة الدراسية، وهناك 12 موقعًا مميزًا يمكن التمتع فيها بما بقي من أيام الإجازة.
منطقة الهدا
هي أهم منطقة المنتزهات الموجودة في الطائف وتتميز بوجود التلفريك وتحتوي
على كثير من الألعاب الترفيهية للاستمتاع بها والعديد من المطاعم وأماكن خاصة
للتزلج،
منتزه الردف
يُعدْ الردف من أجمل المنتزهات والتي يأتي إليها الزوار من جميع المناطق في
الداخل وزوار الخارج أيضًا، للاستمتاع بها.
وتقدر مساحتها نحو 565 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي المنتزه على 9 من الحدائق
ذات الطراز المتميز.
حديقة الحيوان
تعتبر حديقة الحيوان في مدينة الطائف من أشهر الأماكن السياحية بها؛ فهي
تحتوي على العديد من أنواع الحيوانات والطيور إلى جانب إقامة المسابقات الترفيهية،
وقاعة مخصصة لعرض الأفلام الوثائقية.
منتزه الملك عبدالله الطائف
يتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة ووجود أماكن مخصصة للعائلات وبعض الأماكن
الترفيهية لاستقبال الأطفال.
منتزه سيسد الوطني
ويطلق عليه المحمية الطبيعية نظرًا للطبيعة الجغرافية الرائعة التي تحيط به
ويحتوي على الملاعب الرياضية وأماكن لألعاب إلى جانب بعض المساجد والشوايات
وغيرها.
منتزه الحدبان
يقع المنتزه في منطقة الشفا، ويتميز بموقعه الفريد أعلى سفوح الجبال، ويحتوي على بعض الألعاب التي تناسب الأطفال والكبار، إلى جانب بحيرة تحتوي على
الدلافين لتقديم بعض العروض.
حديقة الشلال
تقع الحديقة في حي الخالدية، ويمكن الذهاب إليها والجلوس وسط أجواء عائلية
مميزة، كما تحتوي على جميع المرافق التي يحتاجها الزوار من دورات المياه والمطاعم.
قصر شبرا
هو من أهم المعالم السياحية التي توجد في الطائف، والذي تم بناؤه سنة
1904، وكان يعد أحد القصور الملكية حتى عام
1995 ، حيث تم تحويله إلى متحف يأتي إليه السياح.
جامع عبدالله بن عباس
واحد من أهم وأقدم المساجد في المدينة، كان يُستخدم منبرًا للطلاب لعدة قرون، ويتميز أنه تم غطاء أرضيته
من السعف ولكن يتم تجديدها باستمرار.
باب الحزم
ويعرف أيضًا باسم باب الجبل وهو من المداخل التي تؤدي إلى سور المدينة، ويتمتع الزوار بالسير وسط مجموعة من المباني التاريخية.