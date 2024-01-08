يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

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وثق أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو متداول، تجربته الشخصية مع استخدام الهاتف الجوال وتأثيره الخطير في تضرر وتآكل فقرات الرقبة".

وقال المواطن، في المقطع: "أخذت تقرير المستشفى والذي وصف الحالة بتآكل في الفقرات، وراجعت الطبيب المعالج في مجال المخ والأعصاب، بسبب المعاناة من آلام الرقبة والكتف، بعد تجربة الإبر الصينية والحجامة والعلاج الطبيعي والمساج". اضافة اعلان





مرض Text Neck





نصيحة مهمة للجميع



داء العصر الحديث



تأثير ثقل الرأس على الفقرات





خطورة تقوس العمود الفقري





أهمية ممارسة التمارين الصحية



جزاه الله خيرا ،،



موضوع مهم ،، فاحذروا يا كرام

وأسأل الله أن يعطينا خير هذه الوسائل

وأن يكفينا شرها. pic.twitter.com/txWc18OguS — سعود بن خالد (@saudbinkhaled11) January 7, 2024

وتابع "أحيانا قد تتحسن الحالة لبعض الوقت ثم يعود الألم، وعندما ذهبت للدكتور أجرى إشاعة مقطعية وقال إنك تعاني من مرض جديد يدعى Text Neck أو mobile Neck".وقلت للطبيب ماذا يعني ذلك، فقال: "إن كثرة مشاهدة الهواتف الذكية تُحدث ثقل كبير على الفقرات بطريقة خطيرة ، وتتسبب في تآكل فقرات الرقبة، والإصابة بالديسك والأعراض المرتبطة بها كالصداع وآلام الرقبة والكتف، ووضع لي برنامج علاج طبيعي".وختم المواطن حديث ناصحا الجميع بقوله: "أنصح السواد الأعظم بشأن هذا الهاتف الجوال، فهو هو السبب الرئيسي لهذا المرض، وربما قد يكون كلامي ناقوس خطر فانتبه لنفسك ولأسرتك وأولادك، وارفع رأسك وأن تشاهد الهاتف ولا تترك رأسك مائلا حتى لا تتأثر الفقرات بثقل الرأس، والله يشفي الجميع".يذكر أن مرض "Text Neck" هو داء يصيب فقرات العنق بسبب كثرة استخدام الهواتف والحواسيب اللوحية وغيرها، وقد يؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي والصداع، أو تآكُل الأقراص ‫الفقرية بشكل سابق لأوانه.ويعتبر بعض الأطباء، أن مرض Text Neck أو ما يعرف بالرقبة النصية هو داء ‫العصر الحديث، حيث يصاب فيه المريض بآلام في الرقبة والظهر بسبب الجلوس ‫وانحناء الرأس لفترة طويلة أثناء استعمال الهواتف الذكية ‫والحواسيب اللوحية.ويساعد العلاج الطبيعي والرياضة، في محاربة وعلاج هذا المرض، ولكن الحل الجذري ‫يتمثل في عدم المبالغة في استعمال الأجهزة الجوالة.وقال الطبيب الألماني فولفغانغ بانتر إن استعمال الأجهزة الجوالة الحديثة ‫يؤدي إلى البقاء في وضعية غير طبيعية لساعات طويلة أثناء فحص البريد ‫الإلكتروني، أو قراءة الأخبار، أو إجراء المحادثات، أو تصفح الإنترنت، ‫وهو ما يسبب الإصابة بآلام الرقبة والعمود الفقري.‫وأضاف بانتر -وهو رئيس الرابطة الألمانية لأطباء المصانع والشركات- أن ‫الشباب أكثر عُرضة للإصابة بالرقبة النصية، نظرا لأن العمود الفقري ‫لديهم يكون مرنا للغاية، مشيرا إلى أن هذا الخطر يهدد أيضاً كبار السن في حال قراءة الجرائد الإلكترونية لساعات طويلة، إذ إن المستخدم ‫يبقى في وضعية غير طبيعية لفترات طويلة.وأجرى اختصاصي جراحة العمود الفقري الأمريكي، كينيث هانزراج، دراسة خلال ‫عام 2014 عن القوى التي تؤثر على العمود الفقري عند النظر إلى الهواتف ‫الذكية والحواسيب اللوحية أو الكتابة عليها.‫وخلصت الدراسة إلى أن رأس الشخص البالغ الذي يزن ما بين أربعة ‫إلى ستة كيلوغرامات، يؤثر على العمود الفقري بقوة تبلغ نحو 13 كيلوغراماً ‫عند إمالة الرأس إلى الأمام بزاوية 15 درجة تقريباً.‫وتابع هانزراج أنه كلما زادت درجة الانحناء، زاد العبء على الفقرات ‫العنقية، مشيراً إلى أنه عند النظر إلى شاشة الهاتف الذكي عادة ما تكون ‫زاوية ميل الرقبة ستين درجة تقريباً، وبالتالي تؤثر على الرقبة والظهر قوة ‫تبلغ 27 كيلوغراماً، أي ما يعادل وزن طفل في السابعة من عمره تقريباً.‫وكلما تكررت هذه الوضعية وطالت مدتها، ارتخت الأكتاف إلى الأمام وانبسطت ‫عضلات الرقبة وانقبضت عضلات الصدر وزاد الضغط على العمود الفقري، مما ‫يتسبب في الإصابة بالشد العضلي والصداع، وفي أسوأ الأحوال تآكُل الفقرات بشكل سابق لأوانه.‫ومن جانبه حذر الأمين العام للجمعية الألمانية ‫لجراحة العظام والحوادث البروفيسور بيرند كلادني، من المبالغة في استعمال الهواتف الذكية ‫والأجهزة اللوحية، إذ إنها تتسبب في تمدد الانحناء الطبيعي للعمود‫ الفقري مما قد يتفاقم في أسوأ الحالات إلى الإصابة بتقوس ‫العمود الفقري إلى الخلف.‫‫ولمواجهة متاعب "الرقبة النصية" ينصح الطبيب الألماني بانتر بممارسة بعض ‫التمارين باستمرار، مثل النظر إلى الأفق بشكل متكرر، وذلك كتدريب لعضلات ‫العين والرقبة.‫‫‫ولتجنب الإصابة بالرقبة النصية يوصي الخبراء الألمان والأطباء عموماً بعدم ‫المبالغة في استعمال الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.