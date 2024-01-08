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بالتفاصيل.. اشتراطات استقدام العمالة الزراعية

زراعة النخيل1
عامل زراعي لكل 100 نخلة
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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط واشتراطات منح الممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية حق الحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عملياتهم التشغيلية والإنتاجية أو تجويد خدماتهم.اضافة اعلان

خدمات العمالة الزراعية

وتتيح الوزارة للمواطنين الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية (منح التأييد للعمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة)، وأيضًا من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن يستـثنى منهم مربي الماشية (مزاولي أنشطة: تربية/ تسمين الأغنام، تسمين العجول، تربية/ تسمين الأبل) فلا يمكنهم الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.

إجراءات منح تأييد العمالة الزراعية

وتتضمن إجراءات منح تأييد العمالة الزراعية
أولاً: التقدم بطلب تأييد منح عمالة زراعية عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة وللحصول على الخدمة ينبغي توفر الاشتراطات التالية:
1. ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عامًا.
2. توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).
3. فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأبانت الوزارة أن هناك أنشطة ومشاريع متخصصة لها متطلبات إضافية يمكن التعرف عليها من خلال الجهات المعنية التابعة للوزارة أو من تفوضه.
وأوضحت أن من ضمن الإجراءات شهادة تسجيل موقع زراعي "سجل زراعي"، وفتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وهذه الخدمة توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لتقديم طلب فتح ملف منشأة رئيس، بحيث يتم إدخال بيانات المنشأة الرئيسة وإضافة التراخيص المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالتراخيص، ويتم فتح الملف بناءً على نوع المنشأة المراد فتح ملف لها:
منصة مساند للقطاع الفردي "ما لا يزيد عن «6» عمال" أو منصة قوى للقطاع الإنتاجي "ما يزيد عن 6 عمال".
وتشمل الإجراءات أيضًا أن يقوم المستفيد بالتقديم عبر خدمات الوزارة الإلكترونية واختيار نوع الخدمة وتشمل طلب عمالة زراعية جديد - نقل كفالة - طلب تعويض - نقل كفالة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة والإقرار بصحة البيانات المدخلة واختيار المهن المناسبة وعددها وفق المحددات المذكورة في الباب الثالث من هذا الدليل.

ضوابط منح التأييد للعمالة الزراعية

100 نخلة يساوي عاملًا زراعيًّا واحدًا.
300 نخلة يساوى 3 عمَّال وسائقًا زراعيًّا.
تُكرر التأييدات بتكرار مسوغات المنح الأولية.
1000 دونم يمنح المستفيد محاسبًا.
ميكانيكي كهرباء، ومعدَّات، وسائق حال تنوُّع الأنشطة.
50 في المئة عمالة إضافية في الزراعة المائية والعضوية.

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