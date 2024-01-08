حتى لا يصبح اتكاليًا.. 5 طرق تجعل طفلك يعتمد على نفسه

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من البديهيات التي يجب أن يعلمها جميع الآباء، أن يعتمد أطفالهم على أنفسهم، وألا يكونوا أشخاصًا اتكاليين يعتمدون على غيرهم حتى في أبسط الأمور التي لا تتطلب ذلك. اضافة اعلان

غير أنه ليس من الحكمة أن تجعل طفلك يعتمد على نفسه منذ الطفولة؛ وإن كان يمكنك اتباع بعض الحيل والأساليب البسيطة التي قد تؤدي إلى نتائج مجزية.





كيف تجعل طفلك يعتمد على نفسه؟



-لا تطعمه بالملعقة أو تحميه من كل شيء



-إشراكه في المهام المنزلية وتكليفه بالمسؤوليات



-ساعده على أن يصبح شخصًا منظمًا في الحياة



-دعه يدير مشاكله



-علمه قيمة المال



وفيما يلي بعض الطرق لجعل طفلك يعتمد على نفسه، وفقًا للنصائح المقدمة من موقع tataaia.com:دع طفلك يستكشف ويجرب الأشياء بطريقته الخاصة. الامتناع عن نصحه بما يجب عليه فعله وما لا يجب عليه فعله.يمكنك البدء بتكليفه بمهام صغيرة مثل ترتيب الأسرّة وغسل الملابس وتعبئة الغداء وما إلى ذلك. بشرط أن تكون المهمة الموكلة له تتوافق مع قدراته، ويمكنه القيام بها.ولجعله شخصًا مسؤولاً، حاول ألا توجهه في المهام التي يؤديه. دعه يفرق بين ما هو صواب وما هو غير صواب. إذا لم يتمكن من اكتشاف الأمر بأنفسه، ففي ذلك الوقت بإمكانك التدخل.لا تقم بحمايته دون داع. على سبيل المثال، إذا نسي طفلك أداء واجباته المدرسية، اتركه يواجه العواقب بمجرد وصوله إلى المدرسة. إذا حصل على عقوبة من معلمه، فليتعامل معها بنفسه. وسوف يساعده ذلك على أن يصبح طالبًا طلابًا أفضل ويوجهه نحو الاعتماد على نفسه في حل المشكلات.إن تقاسم المسؤولية مع طفلك قد يجعله شخصًا يعتمد على نفسه. حاول أن تجعل طفلك يشعر بأنه ضروري في المنزل وأن رأيه يهمك، ومن ثم كلّفه بمهام منزلية بسيطة تثبت كلامك.اطلبي منه مساعدتك في تنظيف المنزل، وشراء البقالة، وغسل الملابس. إذا كان لديه أشقاء أصغر سنًا، حاولي تكليفه بمسؤولية الاعتناء بهم لبعض الوقت أثناء غيابك.يجب عليك دائمًا تقدير جهود طفلك ومكافأته في بعض الأحيان لتعزيز ثقته بنفسه. ستساعده المهام البسيطة المكلف بها على الاعتماد على نفسه في وقت قصير.كوالد، يجب عليك التأكد من أن طفلك شخص منظم ومنهجي. يمكنك تعليمه مهارات تنظيمية من خلال تكليفه بمهام مثل ترتيب ألعابه بعد اللعب، وتنظيم أسرّته، وما إلى ذلك.اسمح له بتتبع الجداول الزمنية مثل مواعيد المدرسة، والأنشطة الملحقة بالمناهج الدراسية، وتقديم المشاريع، والأعمال المنزلية وغيرها المزيد.يجب عليك أيضًا الاطلاع عليها من حين لآخر للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.كوالد، يجب عليك التأكد من أن طفلك آمن في كل الأوقات. لكن لا تبالغ في حمايته لدرجة أنك تحل جميع مشاكله طواعية.دع طفلك يختار معاركه ويقاتل من أجلها. راقبه عن كثب، ويمكنك أن تعرص مساعدته إذا كان عالقًا في مكان ما ويحتاج إلى مساعدتك.لكن لا تقدم له الحل على الفور. بدلًا من ذلك، حاول توجيهه إلى الطريق الصحيح ومساعدته في العثور على الإجابات الصحيحة.أنت بحاجة إلى تعليم طفلك قيمة المال حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه.يمكنك البدء بذلك من خلال منحه الأموال بشكل شهري أو أسبوعي. اذكر له قواعد محددة بشأن إنفاقها للتأكد من عدم إساءة ذلك. ساعده على تحديد أولويات احتياجاته من خلال نصحه بأنه يمكنهم شراء أي شيء يريده بالمبلغ الزائد من مصروف جيبه.سيعطيه ذلك فكرة عن الادخار والإنفاق. سوف يصبح أكثر اعتمادًا على نفسه عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال.وعليك أن تدرك أن مقارنة طفلك بأقرانه فكرة سيئة/ فلا تقارنه أبدًا بغيره. وامنحه مكافأة على الفعل الجيد.