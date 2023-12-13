تفاصيل وضوابط إلغاء عقد الإيجار.. والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

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أكدت منصة إيجار اهمية موافقة جميع الأطراف في حالة الرغبة في إلغاء عقود الإيجارات.



جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد قال فيه: السلام عليكم.. كيف أقدر ألغي عقد ساري بسبب عدم التزام المستاجر في السداد ومزعج للجيران؟".

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وأجابت منصة إيجار بقولهاغ: "حياك الله، إلغاء العقد لابد من موافقة الأطراف أو وجود أمر قضائي

نسعد بخدمتك".





آلية جديدة لدفع الإيجارات



8 ملايين عقد إيجار



عقد الإيجار الساري



طريقة دفع الإيجار عبر منصة إيجار



وفي وقت سابق، أوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن دفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار فقط، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك للحدِّ من أي مخالفات تتعلَّق بالبيانات.وفي التفاصيل، قال المفرج خلال تصريحات صحفية إنَّ العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري، تقضى بإيقاف المخالف بشكل مباشر، ولكن ينصُّ النظام أنَّه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد، يتم إحالته للجهات الأمنية؛ حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة، وفقا لـ"المدينة".وتابع: إنَّ تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري من خلال منصة إيجار، يعني ثقة المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريق منصة إيجار، المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة، وهذا الرقم يمثل نقلة مهمَّة فى ربط العلاقة بين أطراف السوق العقاري، ويعكس قوة ومتانة المنصة وخلوها من أي اختراقات تقنية. ‏وشدد برنامج إيجار المسؤول عن تنظيم القطاع العقاري أنَّه لا يحق للمالك إنهاء عقد إيجار ساري المدة إلَّا بموافقة الطرفين، أو جود أمر قضائي. جاء ذلك بعد استفسار من احد ملاك العقارات عن كيفية إنهاء عقد مستأجر ساري المدة لعدم التزامه بسداد الإيجار الشهري في الوقت المحدد، كذلك قيامه بإزعاج الجيران.من جهته، أكدت هيئة العقار أنَّ إيجار مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، ومنها المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة؛ ممَّا أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.وحسب الهيئة، فإنه يمكن دفع الإيجار عبر منصة إيجار، باتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى رابط منصة إيجار .2 - انقر على تسجيل الدخول.3 - يتم تحميل صفحة أخرى بها بيانات التسجيل.4 - حدد نوع الهوية الأولى من بين الخيارات المتاحة أمامك: (الهوية الوطنية- هوية مجلس التعاون الخليجي- جواز السفر).5 - إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم النقر على زر البحث.6 - إذا كان العقار مسجلاً مسبقًا، يحق لك اختيار العقار.7 - تحديد طريقة السداد ونوعها، سواء كانت شهرية أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنوية.