قوات الاحتلال تنكل بالمرضى والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نكلت بالأطباء، والكوادر الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.





اعتقال 70 من الكوادر الطبية اضافة اعلان



أمراض معدية وأوبئة



وأشارت في بيان، مساء الثلاثاء، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت 70 من الكوادر الطبية، ومن بينهم مدير المستشفى لخارج مستشفى كمال عدوان الذي يتواجد فيه عشرات الجرحى والمرضى، مبينةً أن مستشفى كمال عدوان هو آخر مستشفى يعمل شمال قطاع غزة.من جانبها، أفادت مستشفيات قطاع غزة، أنه تم توثيق إصابة نحو 300 ألف نازح في مراكز الإيواء بأمراض متعددة، منها أمراض معدية، محذرةً من تفشي وباء الكوليرا والكبد الوبائي، وذلك بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1،3 ملايين فلسطيني.