الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تساءل بعض المستفيدين عن كيفية استفادة ابنته الجامعية من حساب المواطن، حيث إنها كلما سجّلت بياناتها يُطلب منها عقد إيجار.
وقال في سؤاله: "عندي بنت بالجامعة هل تقدر تسجل حساب المواطن لحالها أو لا؟ المشكلة كل ما تدخل تسجل يطلب منها عقد إيجار، وهي ساكنة مع أهلها، إذا فيه حل يا ليت أحد يفيدني".
وأجاب حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "حياك الله، في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة".
وتقدم المستفيد بسؤال آخر: "إذا أضفتها كتابع هل راح ينزل لها حساب المواطن أو لا؟".
ليرد حساب المواطن: "سيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا).


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. اضافة اعلان

 

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة

1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم

عاجل.. بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يطالب هؤلاء بمراجعة البنك فورًا

الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم

بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن

عاجل.. وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 20 ألف ريال شهريًا في الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ريالات سعودية 4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

حساب المواطن 6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

حساب المواطن 6:50 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن 12:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

اقرأ أيضا

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
1:45 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف

رابت - الراتب - ريال -
1:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب

وزارة الطاقة
12:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الدبلوم فأعلى

مركز انفاذ
11:33 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"إنفاذ": 21 مزادًا علنيًا لتصفية 165 عقارًا في 7 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

سخان المياه
4:32 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تتجنب الحوادث المميتة لسخان المياه في منزلك؟ (قصة حقيقية)

مكالمة هاتفية
4:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تصيب بالقاتل الصامت.. تعرف على مخاطر المكالمات الهاتفية الطويلة

سيول مكة
3:00 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تداهم محلات حراج الخردة في مكة المكرمة

ساند
2:39 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

التأمينات: تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا

ايجار
2:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل وضوابط إلغاء عقد الإيجار.. والآلية الجديدة لدفع الإيجارات