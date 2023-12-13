عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

تساءل بعض المستفيدين عن كيفية استفادة
ابنته الجامعية من حساب المواطن، حيث إنها كلما سجّلت بياناتها يُطلب منها عقد إيجار.
وقال في سؤاله: "عندي بنت بالجامعة هل تقدر تسجل حساب المواطن لحالها أو لا؟ المشكلة كل ما تدخل تسجل يطلب منها عقد إيجار، وهي ساكنة مع أهلها، إذا فيه حل يا ليت أحد يفيدني".
وأجاب حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "حياك الله، في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة".
وتقدم المستفيد بسؤال آخر: "إذا أضفتها كتابع هل راح ينزل لها حساب المواطن أو لا؟".
ليرد حساب المواطن: "سيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا).
حياك الله ، في حال عدم توفر مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم اضافتها كتابع لرب الاسرة ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 12, 2023
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
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