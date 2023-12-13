عاجل.. أولها فريضة إسلامية.. 4 طرق تجنبك خطر الإصابة بالسرطان

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على الرغم من التقدم الطبي الهائل، إلا أن السرطان لازال يمثل أحد أكبر أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم.

ويحدث السرطان عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن تنتشر إلى أنسجة وأعضاء أخرى في الجسم، مما يسبب المزيد من الضرر. اضافة اعلان

وفي حين أن بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان خارجة عن السيطرة، مثل الوراثة، فإن البعض الآخر يرتبط بعادات نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

لذلك، قد يكون من الممكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفق ما كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب".

وحدد الدكتور بيرج، أربع "طرق كبيرة" لتجنب الإصابة بالسرطان، وتشمل الآتي:





حماية الميتوكوندريا من التلف



كيف يمكننا حماية واستعادة الميتوكوندريا؟



الصيام



ممارسة الرياضة



النوم الجيد



التواصل الاجتماعي



لتقليل فرص الإصابة بالمرض، عليك حماية الميتوكوندريا من التلف، والميتوكوندريا هي عضيات موجودة داخل خلايا الجسم، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة.وقال الدكتور بيرج: "ينشأ السرطان من خلايا طبيعية، وبعبارة أخرى، فهي ليست مجرد فيروس يأتي من شيء خارجي، بل يأتي من الداخل. وبعبارة أخرى، هناك شيء ما يحدث في بيئتك يؤدي إلى تدمير جزء من خليتك يسمى الميتوكوندريا".وأشار إلى أنه "من أجل تقليل خطر الإصابة بالسرطان، فإن الأمر يتعلق في الواقع بتقليل خطر الإصابة بأضرار في الميتوكوندريا"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".هذا هو ما يوضحه الدكتور بيرج في الخطوات الأربع - الصيام وممارسة الرياضة والنوم الجيد والتواصل الاجتماعي.ووفقًا للدكتور بيرج، فإن تناول كمية زائدة من الطعام يعد "عامل خطر كبير" للإصابة بالسرطان.وقال: "إن تناول الكثير من الطعام وفي كثير من الأحيان، والأطعمة السكرية، يعرضك لخطر كبير للإصابة بالسرطان، وبالتالي فإن عكس ذلك هو الصيام".وأضاف: "الصيام هو أحد أقوى الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من السرطان. أنا أتحدث عن الصيام المتقطع وكذلك الصيام الدوري لفترات طويلة، حسنًا، لذا عليك أن تصوم لتعرف بضعة أيام أو أكثر الآن".وحذر الخبير الصحي من أن عدم الحركة يمكن أن يسبب ضررًا للميتوكوندريا، "ولذلك، فإن ممارسة الرياضة هي الشيء الثاني الأكثر فعالية الذي يمكنك القيام به للمساعدة في تجنب السرطان".وفقًا للدكتور بيرج، فإن الصيام وممارسة الرياضة يفعلان أشياء مماثلة للميتوكوندريا من خلال إحداث " تأثير مضاد لواربورغ".وأضاف: "كلا الأمرين هنا يمكن أن يعيدا تشكيل جزء من الميتوكوندريا لديك، وعندما أتحدث عن إعادة التشكيل فأنا أتحدث عن إصلاحه".وقال الدكتور بيرج، إذا كنت تعاني من "اختلال الساعة البيولوجية" فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان، وهذا يعني أن نوعية وكمية نومك ليلاً ليست جيدة بما فيه الكفاية.وتابع: "النوم الجيد ليلاً من حيث عدد الساعات والجودة سيكون ضروريًا جدًا لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، نظرًا لوجود ارتباط كبير بين موجات الساعة البيولوجية والميتوكوندريا، وأيضًا بين النوم وخفض الكورتيزول وجهاز المناعة لديك. النظام"، على حد تعبيره.وحذر الخبير الصحي من أن الوحدة والعزلة الاجتماعية لن تؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسكري فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.وينصح الدكتور بيرج: "إن التواصل الاجتماعي مع الآخرين ضمن مجموعات مع أفراد أمر ضروري مثل الغذاء الصحي الجيد والماء وممارسة الرياضة".

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