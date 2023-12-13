تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر
على منطقة الحدود الشمالية، بسبب الأمطار الغزيرة.
وقال المركز إن هذه الحالة تكون على محافظات "العويقيلة وعرعر"، وبدأت منذ الساعة 4 صباح أمس الثلاثاء، وتنتهي الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء.
الإنذار الأحمر - #منطقة_الحدود_الشمالية - #العويقيلة #عرعر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 13, 2023
للتفاصيل https://t.co/MyGfbzzw7s #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/muKM7UdGjb
أمطار متوسطة على مكة المكرمةوأضاف المركز أن الأمطار المتوسطة تستمر على منطقة مكة
المكرمة في محافظات "أضم، ميسان، الطائف".
وقال إن هذه الحالة بدأت منذ الساعة الواحدة ظهر أمس الثلاثاء، وتنتهي الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء.
أمطار متوسطة على حائلكما تسقط أمطار متوسطة على منطقة حائل، في محافظات
"الشملى، حائل، موقق، الحائط، السليمى، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء"
وقال إن هذه الحالة بدأت منذ الساعة 3 صباح اليوم الأربعاء ، وتنتهي الساعة 10 من صباح اليوم نفسه.
أمطار خفيفة على المدينة المنورةكما حذر المركز من أمطار خفيفة على منطقة المدينة
المنورة، في محافظة "المهد".
وقال إن هذه الحالة بدأت منذ الساعة 5 صباح أمس الثلاثاء، وتنتهي الساعة 8 من صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية في جميع هذه المناطق تصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، الصواعق الرعدية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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