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عاجل.. كيف تتجنب الحوادث المميتة لسخان المياه في منزلك؟ (قصة حقيقية)

سخان المياه
سخان المياه
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تكثر حوادث سخانات المياه الكهربائية غير المتوقعة في فصل الشتاء، وربما تفضي بعض هذه الحوادث إلى الموت، كما حدث لإحدى العائلات عند انتقالها لمنزلها الجديد.اضافة اعلان
ووفقًا لموقع قناة «تشانل نيوز آسيا» السنغافورية، فإن هناك 6 أمور يجب معرفتها لتجنب الحوادث المميتة، كالحريق أو الصعق الكهربائي، أو حتى الانفجار، في حال تم تركيب السخان بشكل خاطئ.

قصة حقيقية.. حريق في الحمام

تتلخص القصة، بحسب الموقع، بانتقال عائلة لشقة عمرها 7 سنوات، تم تجديدها عام 2021، عبر إضفاء تغييرات طفيفة، لم تطل النظام الكهربائي وأنظمة تسخين المياه، ومن هنا، بدأ كل شيء، حيث اندلع حريق في الحمام، وتحديداً أثناء استحمام الابن.
ما أنقذ الموقف، قطع الكهرباء على الفور من قبل الأم. لتخلص التحقيقات لاحقاً إلى أن سبب الحريق يعود لـ «التركيب غير الصحيح لأسلاك التوصيل بين سخان المياه وقاطع الدائرة الكهربائية»، ما أدى في النهاية إلى ذوبان عازل السلك، والتسبب بالحريق، الذي كلّف العائلة سخاناً جديداً مرخصاً بأكثر من ألفي دولار سنغافوري، وكذلك تجديد أسلاك المنزل بالكامل. بيد أن كل الخسائر المادية تلك، تصبح بسيطة أمام سيناريو الوفيات الناجمة عن الصعق بالكهرباء.

6 طرق لتجنب الحوادث المميتة لسخان المياه

 وفي الصدد، أشارت القناة الإخبارية أنه، ولمنع حدوث حوادث سخانات المياه، هنالك 6 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، وفقاً لخبراء.
1.    ابحث عن علامات ومؤشرات السلامة في سخانات المياه الكهربائية، مع إجراء الصيانة الدورية.
2.    تأكد من صلاحية صمام الأمان، القاطع الكهربائي، منظم الحرارة، القاطع الحراري، مؤشر البيان، ومؤشر قياس الحرارة.
3.    استئجار كهربائيين وسباكين مرخصين، لضمان السلامة في أي مبنى سكني، حيث يجب أن يتم تنفيذ الأعمال الكهربائية من قبل عمال كهربائيين مرخصين.
4.    الابتعاد عن استخدام قابس ثلاثي الأطراف، فبحسب مهندس كهربائي، عندما يرتبط الأمر بسخانات المياه الفورية، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً لتسرب الكهرباء، هي من خلال استخدام قابس ثلاثي الأطراف، حيث ارتبطت عدة حوادث وفاة مرتبطة بالصعق، من خلال سخانات المياه استخدم فيها قابس ثلاثي الأطراف.
5.    التخزين الآمن للسخانات، حيث من الممكن أن تنفجر سخانات المياه سيئة التخزين.
6.    الابتعاد عن استخدام الأسلاك الرفيعة في إيصال السخانات، حيث تزيد الأخيرة من فرص الحريق (ينصح بسماكة أسلاك تصل إلى 2.5 ملم مربع).

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