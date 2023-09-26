الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%

توطين قطاع الصيادلة
قطاع الصيادلة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن برنامج التوطين نجح منذ بداية هذا العام حتى شهر سبتمبر، في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص. اضافة اعلان
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرزقي، أنه من النتائج الإيجابية لقرارات توطين قطاع الصيدلة منذ 2020، أن يتخطى عدد المواطنين العاملين في القطاع، المستهدف المرسوم له، بنسبة 700%.


نجاح قرار توطين القطاع

وارتفع عدد الصيادلة المواطنين من 1266 صيدليًا إلى أكثر من 10.631 صيدليًا وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وذكر الرزقي، أنه بالتشارك مع وزارة الصحة، ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثرها، جرى تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، بدأ بنسبة 30 في المئة، وبحد أدنى للأجور بلغ سبعة آلاف ريال.


دراسة لرفع نسبة التوطين المناسبة

وبين أنه يجري حاليًا بالتشارك مع وزارة الصحة، مراجعة دورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة من المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وأكد أن الفرصة أصبحت متاحة بشكل كبير للصيادلة من المواطنين، حيث تتنوع فرص العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.


جولات رقابية وتفتيشية

ونوه بضمان تطبيق جميع قرارات التوطين، عبر جولات رقابية وتفتيشية مستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم لمنشآت القطاع الخاص عددًا من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين.


محفزات القطاع الخاص

وتشمل هذه المحفزات، دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

اقرأ أيضا

دخول الادوية
8:19 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

وزير العدل
7:51 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير العدل: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية

حالة مطرية
7:27 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

منها جازان وعسير.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق

أمطار المملكة 6
7:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق

اقرأ أيضا

أعلاها 50 ألف ريال.. بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدّث

لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة "السعودية الآن"

الطيران المدني يمنح هذا الترخيص للمركز الوطني للأرصاد

الدفاع المدني ببيشة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حمى الضنك بالسودان
11:28 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انتشار كارثي.. حمى الضنك تجتاح مدينة عربية

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

مشاة الرياض
9:38 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشاة الرياض يقطعون ٩٣ كلم مشيا في يوم الوطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WameedMUCDepNew_2019_83118648_1
8:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟

الدعم السكني سكني
7:54 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن

توطين قطاع الصيادلة
7:34 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%

أمطار المملكة 6
7:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق

المخالفات البلدية
6:59 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أعلاها 50 ألف ريال.. بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدّث

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
6:20 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب