بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن برنامج التوطين نجح منذ بداية هذا العام حتى شهر سبتمبر، في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص. اضافة اعلان

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرزقي، أنه من النتائج الإيجابية لقرارات توطين قطاع الصيدلة منذ 2020، أن يتخطى عدد المواطنين العاملين في القطاع، المستهدف المرسوم له، بنسبة 700%.





نجاح قرار توطين القطاع





دراسة لرفع نسبة التوطين المناسبة





جولات رقابية وتفتيشية





محفزات القطاع الخاص



وارتفع عدد الصيادلة المواطنين من 1266 صيدليًا إلى أكثر من 10.631 صيدليًا وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.وذكر الرزقي، أنه بالتشارك مع وزارة الصحة، ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثرها، جرى تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، بدأ بنسبة 30 في المئة، وبحد أدنى للأجور بلغ سبعة آلاف ريال.وبين أنه يجري حاليًا بالتشارك مع وزارة الصحة، مراجعة دورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة من المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم.وأكد أن الفرصة أصبحت متاحة بشكل كبير للصيادلة من المواطنين، حيث تتنوع فرص العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.ونوه بضمان تطبيق جميع قرارات التوطين، عبر جولات رقابية وتفتيشية مستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة.وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم لمنشآت القطاع الخاص عددًا من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين.وتشمل هذه المحفزات، دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.