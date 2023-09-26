85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نموًا في إيرادات 2023

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كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة حيال توقعات الإيرادات لعام 2023. اضافة اعلان

وأظهر التقرير أن 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى مما حققته خلال العام 2022.

وذلك بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.





شركات المملكة الأكثر تفاؤلاً





أهم 3 مجالات لدعم الشركات





حلول الدفع الرقمية





مؤشرات ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة





3 مجالات للدعم





محفزات رئيسية لنمو الأعمال بالمملكة



أشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة هي الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط حيال نمو الأعمال هذا العام، تليها كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.وأبدت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022.وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول عليه، هي: تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%).ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، والوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية.تشهد حلول الدفع الرقمية انتشارًا وشعبيةً متزايدةً في المملكة، حيث استخدم 89% من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي.وحددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (99%).كما حددت رقمنة العمليات التجارية (98%)، والوصول إلى التدريب والدعم والتطوير (96%) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.85 % تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى من ما حققته الشركات في المملكة الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال نمو الأعمال هذا العام.93 % متفائلة حيال نمو الأعمال هذا العام.مجالات الدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه ونسبة تحققه في المملكة.1ـ تدريب الموظفين وتحسين المهارات= 93%2ـ الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية = 92%3ـ امتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات = 91%99 % قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة.98 % رقمنة العمليات التجارية.96 % الوصول إلى التدريب والدعم والتطوير.89 % من المستهلكين في المملكة استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي.