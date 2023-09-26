رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن صرف إعانة التأهيل الشامل للمستفيدين، اليوم الثلاثاء.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه". اضافة اعلان



أهلاً بك,



يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، و في حال وافق تاريخ الصرف اجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.



سُعدنا بخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) September 26, 2023

شروط الاستفادة من برنامج إعانة التأهيل الشامل



المستندات المطلوبة



خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل



آلية الاستعلام عن التأهيل الشامل



وإعانة التأهيل الشامل هي إعانة تصرفها وزارة الموارد البشرية شهريًا لذوي الإعاقة.وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها في الأشخاص المستفيدين من برنامج إعانة التأهيل الشامل، على النحو التالي:-أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.-أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.-ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.-ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.-أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.-ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.-ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.-أن يكون سعوديًا أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.حددت وزارة الموارد البشرية خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل، على النحو التالي:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت.-الضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".-انقر على "إعادة التأهيل الشامل".اضغط على أيقونة "تقديم طلب".-قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم الكامل للمستفيد ورقم الهوية ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة التي يُعاني منها المستفيد.-قبل إجراء التسجيل يجب أن يكون التقرير الطبي قد مرّ عليه سنة على الأكثر.-الموافقة على الشروط والأحكام.-الإقرار بأنّ جميع البيانات المسجلة تمت بشكل صحيح.اضغط على أيقونة "تقديم الطلب".-الانتظار حتى تصل لك رسالة على الجوال تتضمن رقم الطلب.عقب التسجيل في برنامج التأهيل الشامل، يستطيع المتقدم الاستعلام عن الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.-اضغط على "الخدمات الإلكترونية".-اضغط على "خدمات وكالة الرعاية".-سجّل رقم الهوية وكذلك رقم الطلب في الخانات المخصصة لكل منهما مع التأكد من انك تكتب الرقم بشكل صحيح.-الضغط على أيقونة "استعلام"، والانتظار حتى تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالخدمة.