عاجل.. مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى

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ترتبط الأعياد والمناسبات عادة بالإنفاق المتزايد فيها، أكثر من الأيام الأخرى، وهو ما يجعل الناس يهتمون بمعرفة مواعيد صرف الرواتب قبلها بوقت كاف لشراء احتياجاتهم.

وفي العام الماضي، جرى تبكير موعد صرف الرواتب للقطاع العام والحكومي ليكون يوم الاثنين 26 من يونيو 2023م، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى المبارك مع موعد الصرف المعتاد.

في حين يصادف عيد الأضحى المبارك هذا العام، يوم 16 يونيو 2024م، مما يطرح التساؤل حول موعد صرف الرواتب ومدى إمكانية التبكير بها كما جرى في العام الماضي.

ومن غير المرجح التبكير بمواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر الذي يسبق حلول عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأن موعد الصرف بعيد إلى حد كبير عن موعده.





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب مايو

