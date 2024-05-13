عاجل.. مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى

ترتبط الأعياد والمناسبات عادة بالإنفاق المتزايد فيها، أكثر من الأيام الأخرى، وهو ما يجعل الناس يهتمون بمعرفة مواعيد صرف الرواتب قبلها بوقت كاف لشراء احتياجاتهم.
وفي العام الماضي، جرى تبكير موعد صرف الرواتب للقطاع العام والحكومي ليكون يوم الاثنين 26 من يونيو 2023م، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى المبارك مع موعد الصرف المعتاد.
في حين يصادف عيد الأضحى المبارك هذا العام، يوم 16 يونيو 2024م، مما يطرح التساؤل حول موعد صرف الرواتب ومدى إمكانية التبكير بها كما جرى في العام الماضي.
ومن غير المرجح التبكير بمواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر الذي يسبق حلول عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأن موعد الصرف بعيد إلى حد كبير عن موعده.
مواعيد صرف الرواتبويتفاوت مواعيد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي.
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
توحيد مواعيد صرف الرواتبوجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.