التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات

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أصدرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.





بيان بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه نظرًا لما رصدته وزارة التجارة وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض "1445 - 1449هـ"، والتي أجريت خلال الفترة من "19 - 26 شوال 1445هـ" الموافق "28 من إبريل - 5 مايو 2024م"، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

3 قرارات لوزارة التجارة

وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد تقرر الآتي:

أولًا - قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.

ثانيًا - قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.



بيان بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض



نظراً لما رصدته وزارة التجارة وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، والتي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال 1445هـ) الموافق (28إبريل - 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة… — وزارة التجارة (@MCgovSA) May 13, 2024

ثالثًا - التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.