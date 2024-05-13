مساء اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار غزيرة بمشيئة الله تعالي مع صواعق رعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع ان يتجدد نشاط السحب الركامية خلال الساعات القادمة خاصة مع ظهر وعصر اليوم الإثنين.





تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



ومن المتوقع أن تتركز فرص الأمطار على أجزاء مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، يُرافقها هطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بحدوث البرق والرعد.ويُحتمل تشكل بعض السُحب الركامية على أجزاء محدودة من منطقة الرياض شمال المنطقة الشرقية والمناطق الحدودية مع الكويت.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة