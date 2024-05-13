الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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شرطة منطقة نجران تقبض على صاحب الفيديو "الصادم"

صاحب حادث السيارة
المتهم في الواقعة
أ أ
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ألقت شرطة منطقة، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر، مع توثيق ذلك ونشره؛ مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.


انتشار واسع للفيديو

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر ممازحة قائد سيارة لصديق له في منطقة نجران، مما أدى إلى نهاية غير متوقعة. 
ويظهر المقطع شخصًا لم تتضح هويته يقود سيارة وهو يصدم صديقه في أحد الطرق بمنطقة نجران. 
وما إن صدمه حتى ارتمى الشاب على الأرض دون معرفة طبيعة ما حدث له، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا حول خطورة المزاح بالسيارات. 

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