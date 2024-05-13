شرطة منطقة نجران تقبض على صاحب الفيديو "الصادم"

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ألقت شرطة منطقة، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر، مع توثيق ذلك ونشره؛ مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



انتشار واسع للفيديو



وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر ممازحة قائد سيارة لصديق له في منطقة نجران، مما أدى إلى نهاية غير متوقعة.ويظهر المقطع شخصًا لم تتضح هويته يقود سيارة وهو يصدم صديقه في أحد الطرق بمنطقة نجران.وما إن صدمه حتى ارتمى الشاب على الأرض دون معرفة طبيعة ما حدث له، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا حول خطورة المزاح بالسيارات.