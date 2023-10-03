الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟

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مع ازدياد حدة التوتر بين الهند وكندا، ووصول العلاقات بين البلدين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، أبلغت السلطات في نيودلهي، كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها. اضافة اعلان





الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها



سبب التوتر بين البلدين



وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسيًا كنديًا لدى نيودلهي حتى العاشر من أكتوبر.وفي وقت سابق، علقّت الهند خدمات إصدار التأشيرات للمواطنين الكنديين وسط خلاف متصاعد بين البلدين بشأن مقتل انفصالي من أقلية الطائفة السيخية على الأراضي الكندية.الهند تحذر مواطنيها في كندايأتي هذا عقب إصدار الهند تحذيرًا يحث مواطنيها الذين يسافرون إلى كندا أو يعيشون فيها على توخي أقصى درجات الحذر في ظل الأنشطة المتزايدة المناهضة للهند.وحسب "بي بي سي"، فقد تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن قالت كندا إنها تحقق في "مزاعم موثوقة" تربط الهند بمقتل الزعيم الانفصالي، فيما رفضت الهند بغضب هذا الادعاء ووصفته بأنه "سخيف".1.4 مليون شخص من أصول هندية في كنداوحسب تعداد عام 2021، فإنه يوجد في كندا 1.4 مليون شخص من أصول هندية، أي ما يعادل 3.7% من سكان البلاد،وترسل الهند أيضًا العدد الأكبر من الطلاب إلى كندا - ففي عام 2022، شكل الطلاب الهنود 40% من إجمالي الطلاب الأجانب.