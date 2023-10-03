بالخطوات.. كيف تساعد أجهزة آيفون الحديثة في تشخيص حالة سيارتك؟

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أدرج عملاق التكنولوجيا شركة "أبل" الأمريكية، بعض البرامج في أجهزة آيفون الحديثة، تمكنها من تشخيص حالة السيارة، والوقوف على أهم المشكلات التي تظهر فيها. اضافة اعلان





أضواء التحذير في لوحة القيادة



البحث المرئي



طريقة تشخيص سيارتك عن طريق آيفون



الاتصال عبر القمر الصناعي



على سبيل المثال، هناك أضواء التحذير في لوحة القيادة، فعندما تبدأ الأجيال الجديدة في القيادة، لن يكون الجميع على دراية بهذه المصابيح الغريبة ذات الأيقونات التي تم تطويرها منذ سنوات.إلا أن شركة Apple لديها حل لذلك، وهو مضمن في برامج iPhone وiOS 17 الجديدة.ومن المفترض أن تساعد أضواء التحذير على لوحة القيادة في توجيه المالكين عندما يحدث خطأ ما في السيارة، ولكن هناك الكثير منها، وبدون الغوص في دليل المالك، لن يكون لدى العديد من مستخدمي السيارات العاديين أي فكرة عما يقصدونه.الآن بدلاً من الاتصال بك أو البحث في Google ثم الاتصال بك، يمكن الآن لأصدقائك وعائلتك الأقل معرفة بالسيارات اللجوء إلى ميزة التشخيص الجديدة من Apple في iOS 17، والتي تم الكشف عنها عبر CNET.يطلق عليه “البحث المرئي”، ويستخدم تقنية التعرف على الصور لنقل المعلومات إلى المستخدم حول أي عدد من الأشياء اليومية، حيث يعمل التحديث في iOS 17 على توسيع ميزة البحث المرئي للتعرف على تحذير لوحة القيادة ورموز صيانة السيارة.كل ما يحتاج المستخدم إلى فعله هي الخطوات التالية:أولاً - التقاط صورة مقربة للرمز الموجود على لوحة التحكم الخاصة به.ثانيًا - إظهار الصورة في المعرض، ثم التمرير لأعلى.أخيرًا - ستشاهد خيارًا يقول “البحث عن الرمز التلقائي” وسيخبرك البرنامج بما يعنيه الرمز ويوفر رابطًا يحتوي على مزيد من المعلومات.ومن المؤكد أن هذه الميزة لا تصل إلى عمق جهاز المسح الضوئي OBD II، ولكنها ليست مكانًا سيئًا للبدء بالنسبة لشخص لا يعرف الكثير عن صيانة السيارة، أو الذي فقد دليل المالك، وما إلى ذلك.وهذه هي أحدث الميزات التي تركز على السيارات والتي جلبتها Apple إلى iPhone في غضون سنوات قليلة، بدأ الأمر بميزة الكشف التلقائي عن الأعطال في iPhone 14.كما يسمح iPhone 15 الجديد للمستخدمين بالاتصال بـ AAA عبر القمر الصناعي عندما يكونون في مناطق لا توجد بها خدمة خلوية.عندما يتم إطلاق “Apple Car” التي طال الحديث عنها منذ فترة طويلة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتم دمج أي من هذه الميزات أو ما إذا كان سيتم دمجها أم لا.