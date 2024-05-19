عاجل.. أخبار السعودية.. فحوصات طبية لخادم الحرمين بجدة والتقديم للوظائف المدنية بالأمن العام

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة



برعاية خادم الحرمين.. وزير النقل يفتتح غدًا مؤتمر مستقبل الطيران 2024



سارع بالتقديم.. الأمن العام يفتح باب التقديم للوظائف المدنية عبر جدارات



إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و6 مناطق لـ11 مساءً



هل يتم صرف راتب واحد أم راتبين قبل عيد الأضحى؟



تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات



"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



"تعليم المدينة المنورة" يعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



البريد السعودي يوقع اتفاقية لإيصال الأدوية للمستفيدين في أنحاء المملكة



إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن إجراء ضروري أم روتيني؟.. توضيح من البرنامج

