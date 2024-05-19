عاجل.. أخبار السعودية.. فحوصات طبية لخادم الحرمين بجدة والتقديم للوظائف المدنية بالأمن العام

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي.. من هنا
برعاية خادم الحرمين.. وزير النقل يفتتح غدًا مؤتمر مستقبل الطيران 2024
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، يفتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، غدًا الاثنين في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.. من هنا
سارع بالتقديم.. الأمن العام يفتح باب التقديم للوظائف المدنية عبر جدارات
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام، عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي.. من هنا
إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و6 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من البرد والسيول وتساقط أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. من هنا
هل يتم صرف راتب واحد أم راتبين قبل عيد الأضحى؟
غالبًا ما يكون الاهتمام أكبر بمعرفة مواعيد صرف الرواتب، مع اقتراب الأعياد، حيث يتزايد الإنفاق فيها عادة مقارنة بالشهور الأخرى.. المزيد هنا
تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات
أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.. المزيد هنا
"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
أقرت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام 1445 هـ.. المزيد هنا
"تعليم المدينة المنورة" يعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاحد، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ، بالمدينة المنورة.. المزيد هنا
البريد السعودي يوقع اتفاقية لإيصال الأدوية للمستفيدين في أنحاء المملكة
وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، اتفاقية إيصال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.. المزيد هنا
إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن إجراء ضروري أم روتيني؟.. توضيح من البرنامج
شدد حساب المواطن على أهمية إدراج العنوان الوطني في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.. المزيد هنا