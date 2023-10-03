"التأمينات" تُحذر من فرض غرامات بنسبة 12% في هذه الحالة

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحذيرًا مهمًا من فرض غرامات بنسبة 12% في حال عدم التسديد المنتظم.





فرض غرامات تأخير ٢٪ عن كل شهر اضافة اعلان



وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه في حال وجود مبالغ على المنشأة لم تسدد فإنه يتم فرض غرامات تأخير ٢٪ عن كل شهر.وأضاف أنه يمكن للمستفيد الدخول عبر "تأميناتي أعمال" لمعرفة الخدمات المالية المتاحة له والاستفادة منها.التأمينات توضح الخدمات المالية المتاحة للمنشاة1 – الدخول على حساب المنشأة.2 – اختيار المنشأة.3 – اختيار الخدمات المالية من القائمة الرئيسة.4 – "لوحة معلومات الفاتورة" لعرض فاتورة الشهر الحالي.5 – "عرض الإيصالات" لعرض إيصالات السداد للمنشأة.6 – "إعفاء من غرامات التأخير" لرفع طلب إعفاء من غرامات التأخير.7 – "ملخص التقسيط" لعرض تفاصيل التقسيط.8 – "تحويل الرصيد الدائن"، من فروع المنشأة إن وجد.9 – "إرسال إشعار السداد"، سواء كان عن طريق حوالة بنكية أو شيك أو غيرها.