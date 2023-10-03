لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

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كشف الدكتور علي رضائي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بمركز سيدارز سيناي بلوس أنجليس أن الغازات ذات الرائحة الكريهة تبدأ عادة بالكربوهيدرات وخاصة تلك غير القابلة للذوبان والتي تمر عبر المعدة والجهاز المعوي العلوي دون امتصاصها. اضافة اعلان



بيكتريا القولون



وأوضح أن البكتيريا التي تعيش في القولون تتغذى على هذه السكريات غير الممتصة، والتي تعتبر مثل الوقود عالي الأوكتان بالنسبة لها.



وأضاف: على الرغم من أن هذه الكربوهيدرات مثل الألياف والنشا لم يتم امتصاصها بشكل أعلى في القناة الهضمية لأن أجسامنا تفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لتكسيرها، إلا أن البكتيريا، مثل تلك الموجودة في شعبة Firmicutes بالقولون، تهضمها بسهولة.



إنتاج الغازات



وتابع: عند تناول هذه الكربوهيدرات تنتج البكتيريا غازًا يمكن أن يتحول إلى غازات. وذلك وفق ما ذكر موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.





ومع ذلك، ليس كل الغاز الذي تنتجه البكتيريا من الطعام يصبح له رائحة كريهة.



وأضاف رضائي أن الشخص ينتج حوالى 30 إلى 91 بوصة مكعبة (500 إلى 1500 ملليلتر) من غازات الريح كل يوم بغض النظر عن نظامه الغذائي، وأكثر من 99 % من تلك الغازات عديمة الرائحة.



وتابع: تساهم الغازات غير المعطرة (مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين) بإطلاق الريح، لكن الغازات لا ترتبط بالضرورة بالرائحة الكريهة.



وتشمل الأطعمة الغنية بالكبريت البقوليات (مثل العدس والفاصوليا والبازلاء) والبراسيكا (مثل البروكلي والملفوف). إذ تحتوي هذه الخضار الليفية أيضًا على كربوهيدرات غير قابلة للذوبان