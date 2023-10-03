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4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته

فيروس نيباه
فيروس نيباه يشكل خطرًا كبيرًا
أ أ
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برزت المخاوف من فيروس نيباه الذي انتشر في الهند مؤخرًا، من احتمالية انتقاله إلى دول أخرى من بينها المملكة، وإمكانية تحوله إلى وباء جديد، على غرار كوفيد – 19.اضافة اعلان
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس نيباه هو مرض ناشىء حيواني المصدر ومهم في مجال الصحة العامة في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابعين للمنظمة، واللذين تنتشر فيهما على نطاق واسع خفافيش الفاكهة من فصيلة الثعالب الطائرة التي تمثل المضيف الطبيعي للفيروس. 

متى اكتشف المرض للمرة الأولى؟

اكتُشف المرض لأول مرة أثناء اندلاع فاشية منه في ماليزيا في عام 1998، ومن ثم اندلعت جميع الفاشيات اللاحقة لها في أجزاء من آسيا (الهند وبنجلاديش وماليزيا وسنغافورة). 
ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى أو استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة أو من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض. 
واتخذت الفاشيات السابقة نمطًا موسميًا اندلعت بموجبه خلال فصلي الشتاء والربيع، وارتبطت بعدة عوامل مثل موسم تكاثر الخفافيش وزيادة طرحها للفيروسات وحلول موسم حصاد الفاكهة. وتتراوح نسبة الوفيات من مجموع حالات المرض بين 40 و100 في المئة.

انتشار المرض للمرة الثالثة بالهند

وظهر المرض مؤخرًا في الهند، وهي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي يظهر فيها الفيروس الذي يُتلف المخ، وينتقل من الخفافيش والخنازير إلى البشر، في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا.
وأعلنت الهند حالة التأهب القصوى بعد ظهور الفيروس المميت مجددًا، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل، وأدى إلى إخضاع المئات لفحوصات في ولاية كيرالا جنوبي البلاد.

طرق الوقاية من الفيروس 

ويمكن الوقاية من مرض فيروس نيباه عن طريق تجنب التعرض للخفافيش والحيوانات المريضة في المناطق الموطونة بالمرض، وتجنب استهلاك الفواكه المأكولة جزئيًا من الخفافيش، وتجنب شرب نسغ نخيل التمر الخام/ خلاصته/ عصيره. 
كما يمكن الوقاية من خطر الإصابة بعدوى المرض وانتقاله على الصعيد الدولي بواسطة الفواكه أو منتجات الفاكهة، مثل نسغ نخيل التمر الخام/ خلاصته/ عصيره، الملوثة ببول أو لعاب خفافيش الفاكهة الحاملة للعدوى عن طريق غسل الفاكهة جيدًا وتقشيرها قبل استهلاكها.

ما أعراض الإصابة بالفيروس؟

عند الإصابة بالفيروس، قد تظهر أعراض وقد لا تظهر أيضًا. 
وتشبه الأعراض تلك التي يشتكي منها المصاب بالأنفلونزا الموسمية. 
-ارتفاع درجة حرارة جسم المريض.
-صداع في الرأس.
-آلام في العضلات والبلعوم، ومن ثم يمكن أن يسبب قصورًا في التنفس.
-قد يتعرض المصاب لالتهاب في الدماغ والسحايا، ما يعرضه للغيبوبة التي قد تتطور إلى وفاة. 
وفي المجمل فإن نسبة وفاة المصابين بالفيروس بين 40 و75 بالمئة.

لا لقاحات للفيروس

ومع أنه لا تُتاح لقاحات أو علاجات مرخّصة لمرض فيروس نيباه، فإنه تم تطوير أجسام مضادة تجريبية أحادية النسيلة لعلاج المرض في إطار استعمالها لدواع إنسانية، بحسب منظمة الصحة. 
وينبغي أن يركز التدبير العلاجي للحالات على تزويد المرضى بتدابير الرعاية الداعمة. ويُوصى بتوفير العناية الداعمة المركزة للمرضى المصابين بمضاعفات تنفسية وعصبية وخيمة.


إجراءات المملكة لمواجهة الفيروس


أما على صعيد الوضع في المملكة، فقد أصدرت وزارة الصحية تعميمًا، عبارة عن دليل الصحة العامة، لتوزيعه على جميع العاملين بالمستشفيات بالمملكة، نظرًا  لإمكانية ظهور حالات إصابة.
وفيما لم يتم رصد حالات إصابة بين المسافرين من الهند إلى المملكة، إلا أن الوزارة دعت إلى الإبلاغ عن أية حالات مشتبه بها من خلال شبكة "حصن بلس"، وحصر المخالطين لفترة تصل إلى 14 يومًا.

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