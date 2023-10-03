بعد حادثة دهس طالب.. إلزام المدارس بمسؤول لمراقبة الحافلات

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رفعت الإدارات التعليمية من مستويات الأمان والسلامة داخل الحافلات المدرسية، لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس.

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مسؤول للنقل المدرسي بالحافلات

وألزمت المدارس بمسؤول للنقل المدرسي بالحافلات، مهمته توعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتنفيذ الإجراءات الاحترازية وأدبيات ركوب الحافلة.

وكشف مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، عن حزمة إجراءات في إدارته بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى في التعليم، كإدارتي خدمات الطلاب وتقنية المعلومات، لزيادة مستويات الأمان والسلامة داخل الحافلات المدرسية، لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس طوال العام الدراسي.

مؤكدًا أن تلك الإجراءات، جهود متكاملة لحماية أبنائنا ورفع مستوى الوعي لدى الحراس والسائقين ومنسوبي المدارس، بينها برامج توعوية وقائية.



القيادة الآمنة

أضاف العامر، أن من بين تلك الجهود:

1 - عقد لقاء بسائقي الحافلات في كل فصل دراسي، وتدريبهم على القيادة الآمنة.

2 - تخصيص مسؤول في المدرسة للنقل المدرسي بالحافلات.

3 – عمل برامج أخرى في السلامة داخل الحافلات وأثناء الصعود والنزول من الحافلة، تستهدف الطلاب والطالبات، وتوزيع النشرات التوعوية من خلال المدارس.



النقاط السوداء

قال العامر: إن برنامج «القيادة الآمنة»، في هذا العام، استهدف تدريب 158 سائقًا، وركز على تنمية مهارة السائقين، على عدة مهارات، من بينها:

اختيار السيارة ومدى مطابقتها واتباعها لأمور السلامة، والقيادة السليمة وفق الأنظمة والقوانين العالمية، والتصرف السليم أثناء مواجهة المخاطر.

والتعرف على الأنظمة والعقوبات والمخالفات، والوضع الآمن لكل من الأطفال والكبير في السن وذوي الاحتياجات داخل السيارة، وركوب الحافلة المدرسية.

والتعرف على النقاط السوداء من السائق وأدبيات التعامل مع ركاب الحافلة، والتعامل الصحيح أثناء نزول الأطفال من الحافلة، وعمل اختبارات للمتدربين في تلك المهارات.



وفاة طالب

كان طالب، يدرس في مدرسة ابتدائية في الدمام تابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، توفي أول من أمس دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية (التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي) التي كانت تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي.



برنامج القيادة الآمنة

يستهدف تدريب 158 سائقًا.

يركز على تنمية مهارة السائقين.

اختيار السيارة ومدى مطابقتها لأمور السلامة.

التصرف السليم أثناء مواجهة المخاطر.

التعرف على الأنظمة والعقوبات والمخالفات.

