عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



مسؤول يكشف سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية بالمملكة

كشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الجاسم، عن السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بنظيرتها المحلية بالمملكة.



تفاصيل جديدة حول عفو مقيم سوري عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير (فيديو)

كشف أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، مسفر الحرملي، عن تفاصيل إعلان مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه، بمجلس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين.



توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وضباب على مكة وجازان وهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.



رابط وخطوات التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

كشفت وزارة الدفاع "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية"، عن بداية التقديم على وظائف شاغرة في برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:



"المرور" يوضح إمكانية تسجيل مركبة باسم طفل لا يحمل رخصة قيادة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تسجيل مركبة باسم طفل لا يحمل رخصة قيادة في حالة امتلاكه بطاقة الهوية الوطنية.



أونروا: نزوح نحو 90% من سكان غزة قسرًا بسبب الحرب



قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال ثلاثة أشهر من الحرب، في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.



الولايات المتحدة تحظر تحليق 171 طائرة بعد حادث خطير

طلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من جميع شركات الطيران العاملة في الولايات المتحدة بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية بعد ساعات من حادث انفجار نافذة طائرة من نفس الطراز في ولاية أوريغون،



إجابة شافية.. شاهد كيف رد "الخثلان" على شخص يتعامل أهله بالسحر ويتساءل ماذا أفعل؟



بإجابة شافية رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على شخص يتعامل أهله بالسحر ولا يدري ماذا يفعل.



فشل القلب.. الأعراض والأسباب والمخاطر ونصائح للوقاية



يحدث "فشل القلب" عندما لا تضُخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. وعند حدوث ذلك، غالبًا يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، ما يُسبب الإصابة بضيق النفس.



استحداث تقنية جديدة لتسهيل فحص سرطان الرئة

استحدث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة تقنية جديدة تجعل تشخيص سرطان الرئة سهلاً «عبر استنشاق جسيمات نانوية متناهية الصغر قبل إجراء اختبار للبول لاكتشاف ما إذا كان هناك ورم سرطاني أم لا».