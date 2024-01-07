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استحداث تقنية جديدة لتسهيل فحص سرطان الرئة

سرطان الرئة
سرطان الرئة
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استحدث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة تقنية جديدة تجعل تشخيص سرطان الرئة سهلاً «عبر استنشاق جسيمات نانوية متناهية الصغر قبل إجراء اختبار للبول لاكتشاف ما إذا كان هناك ورم سرطاني أم لا».

أجهزة استشعار نانوية تشخص المرض:


ووفق الدراسة، يعتمد التشخيص الجديد على أجهزة استشعار نانوية يمكن توصيلها بواسطة أداة للاستنشاق أو عبر البخاخات. إذا رصدت تلك المستشعرات أشكالاً من البروتينات يرتبط وجوها بوجود الأورام السرطانية في الرئتين.

ويتوقع أن يحل ذلك النهج الجديد والبسيط محل الأسلوب التقني الحالي لتشخيص سرطان الرئة، وهو التصوير المقطعي المحوسب (CT) بجرعة منخفضة. أو على الأقل يعمل كأسلوب مكمل له.

ما علق عليه باحثو الدراسة بقولهم: «يمكن أن يكون للاكتشاف الجديد تأثير كبير، وبشكل خاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لا تتوافر فيها على نطاق واسع أجهزة التصوير المقطعي المحوسب».

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 تشخيص السرطان وأمراض أخرى


وقالت سانجيتا بهاتيا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أستاذة العلوم الصحية والتكنولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عضو معهد كوخ لأبحاث السرطان: "ندفع بهذا الاختبار ليكون متاحاً في مراكز الرعاية الطبية في الأماكن منخفضة الموارد، فقط نكون قادرين على وضع العينة مباشرة على نوع من الورق المخصص لهذا الغرض ثم معرفة النتائج خلال 20 دقيقة".

وأضافت بهاتيا العقد الماضي في تطوير أجهزة استشعار نانوية لاستخدامها في تشخيص السرطان وأمراض أخرى. وفي هذه الدراسة، استكشفت هي وزملاؤها إمكانية استخدامها بديلاً أكثر سهولة للفحص بالأشعة المقطعية لسرطان الرئة.


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