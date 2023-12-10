الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنجاز جديد .. فريق بحثي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.35.42 PM
جامعة القصيم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حصل فريق بحثي من جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لابتكاره "طريقة لتحضير مواد تدخل في المركبات الدوائية من مخلفات التمور".

وجاء ذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمخلفات التمور بعد استخلاص المواد الفعّالة منها، لإنتاج "سواغ" لأقراص دوائية فى حجم النانو تمثل تكنولوجيا جديدة فى هذا المجال الصيدلى.اضافة اعلان

الفريق البحثي:


وتمكن الفريق البحثي الذي قاده الدكتور فهد بن محمد المندرج، بمشاركة الدكتور ثامر إبراهيم رجب، والدكتور وائل عبدالحفيظ شندي، من ابتكار هذه الطريقة المثلى لاستخدام تكنولوجيا النانو فى إنتاج هذا السواغ الدوائي فى حجم النانو، ذي الخواص الفيزيائية والكيميائية المتميزة.

وطبقًا لهذا الاختراع الذي يفتح آفاق جديدة فى مجال صناعة الأدوية، ويتيح سرعة وصول المواد الفعّالة فى زمن قصير، وكذالك التقليل من تركيزها، كما يمكن التوصية بدراسات لهذا السواغ (النانو سليلوز البلورى) فى صناعة الأدوية السرطانية نظرًا لخواصه المتميزة فى سرعة وسهولة توصيل المادة الفعالة للعضو المصاب.

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

 براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة


يذكر أن هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومن ضمن مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً في مركز الابتكار والملكية الفكرية.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في عدد تسجيل براءات الاختراع لها، وكذلك المساهمة في تحفيز منسوبي الجامعة لتحويل اختراعاتهم وأفكارهم البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي.

كما يشار إلى أن وثيقة الحماية الممنوحة هي أحد مخرجات المشروع البحثي الممول ضمن مبادرة التمويل المؤسسي في عمادة البحث العلمي.

اقرأ أيضا

السديس
9:08 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"الشؤون الدينية بالحرمين" تدشن مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"

الهوية الوطنية
7:53 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يلزم حجز موعد عبر أبشر في حالة فقدان الهوية الوطنية؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:43 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في مكة..وباكستاني بـ"شبو" في تبوك

أمطار مكة المكرمة
7:15 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لقطات متداولة لأمطار الخير جنوب مكة المكرمة

اقرأ أيضا

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

تنبيه للمزارعين من "حشرة الأنفاق".. هذا ما تفعله بالحمضيات

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأمن السعودي 9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 9:38 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شرطة "أبانات"تطيح بأحد المواطنين.. وتكشف عما عثر عليه بحوزته

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.00.18 PM 6:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم بدأ الآن .. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في 36 تخصصا

اقرأ أيضا

احكام
5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

WhatsApp Image 2023-12-10 at 4.52.49 PM
5:56 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

ايجار
5:42 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

الهيئة العامة للعقار: توثيق 8 ملايين عقد في منصة "إيجار"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

حساب المواطن
8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

الهوية الوطنية
7:53 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يلزم حجز موعد عبر أبشر في حالة فقدان الهوية الوطنية؟

حادث الجبيل
7:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

هيئة الزكاة
6:32 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح