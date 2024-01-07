عاجل.. مسؤول يكشف سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية بالمملكة

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كشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الجاسم، عن السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بنظيرتها المحلية بالمملكة.
أسعار الدواجن المستوردةوقال ردًا على سؤال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن العامل الأبرز وراء انخفاض أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بالدواجن المحلية هو أن "التكلفة السعرية للمستورد منخفضة".
وتابع شارحًا: "نحن بلد نستورد الأعلاف، والتي تشكل من 60 إلى 65 في المئة من التكلفة الإجمالية، وهذا تحد كبير يواجه المنتجين للدواجن بالمملكة".
وأشار الجاسم إلى أن الوزارة تسعى إلى محاولة تقليص الفجوة بين منتجي الدواجن والموردين في المملكة، وهو الأمر الذي يسير في الاتجاه الصحيح.
لماذا أسعار الدواجن المستوردة أقل من الدواجن المحلية؟...— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 6, 2024
(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eDkX1CpPuI
مخلفات الدواجن المذبوحةإلى ذلك، نفى الجاسم، استخدام مخلفات الدواجن المذبوحة في تغذية الدواجن، قائلاً: "من المفاهيم الخاطئة والشائعة لدى العامة أن الدواجن تغذى على مخلفات المجازر أو الريش أو الأحشاء".
وأضاف: "كل مخلفات الدواجن تذهب في المسالخ إلى معامل، ويتم التعامل معها بشكل دقيق جداً وتتعرض لدرجة حرارة عالية، ثم تتحول هذه المخلفات إلى بودرة وبروتين ويتم تصديرها إلى خارج المملكة ويستفاد منها في اتجاهات عديدة".
وتابع: لا يتم استخدام هذه المخلفات في تغذية الدواجن داخل المملكة، موضحًا أن الدواجن تغذى على الذرة أو فول الصويا كمصدر للبروتين الحيواني لها.
أين تذهب مخلفات الدواجن المذبوبحة، وهل فعلاً يتم استخدامها في تغذية الدواجن؟— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 6, 2024
(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dg3NVpdE4K
سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد الطهيوكشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سر تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد عملية الطهي.
وقال: "الحركة الطبيعية للطيور بعد الذبح، هي رفرفة الأجنحة وحركة السيقان، وهذه الحركة تؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية، ووجود بقع دم في هذه المناطق، وعند طهيها تتحول إلى اللون الأسود أو البني ونفهم أن ذلك مؤشر لسوء الجودة".
وأضاف: "لذلك يحرص الكثير من المستثمرين على الممارسات الجيدة قبل عملية الذبح لتهدئة الطيور لتقليل هذه الأمور".
ما هو سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد عملية الطهي؟— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 6, 2024
(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يوضح@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Rz0oK7ESKW