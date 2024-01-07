عاجل.. مسؤول يكشف سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية بالمملكة

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كشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الجاسم، عن السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بنظيرتها المحلية بالمملكة. اضافة اعلان





أسعار الدواجن المستوردة





(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/eDkX1CpPuI #برنامج_ياهلا لماذا أسعار الدواجن المستوردة أقل من الدواجن المحلية؟...(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب @jalmuayqil January 6, 2024

مخلفات الدواجن المذبوحة







(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dg3NVpdE4K #برنامج_ياهلا أين تذهب مخلفات الدواجن المذبوبحة، وهل فعلاً يتم استخدامها في تغذية الدواجن؟(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يُجيب @jalmuayqil January 6, 2024

سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد الطهي







(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يوضح#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Rz0oK7ESKW #برنامج_ياهلا ما هو سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد عملية الطهي؟(المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة) يوضح @jalmuayqil January 6, 2024

وقال ردًا على سؤال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن العامل الأبرز وراء انخفاض أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بالدواجن المحلية هو أن "التكلفة السعرية للمستورد منخفضة".وتابع شارحًا: "نحن بلد نستورد الأعلاف، والتي تشكل من 60 إلى 65 في المئة من التكلفة الإجمالية، وهذا تحد كبير يواجه المنتجين للدواجن بالمملكة".وأشار الجاسم إلى أن الوزارة تسعى إلى محاولة تقليص الفجوة بين منتجي الدواجن والموردين في المملكة، وهو الأمر الذي يسير في الاتجاه الصحيح.إلى ذلك، نفى الجاسم، استخدام مخلفات الدواجن المذبوحة في تغذية الدواجن، قائلاً: "من المفاهيم الخاطئة والشائعة لدى العامة أن الدواجن تغذى على مخلفات المجازر أو الريش أو الأحشاء".وأضاف: "كل مخلفات الدواجن تذهب في المسالخ إلى معامل، ويتم التعامل معها بشكل دقيق جداً وتتعرض لدرجة حرارة عالية، ثم تتحول هذه المخلفات إلى بودرة وبروتين ويتم تصديرها إلى خارج المملكة ويستفاد منها في اتجاهات عديدة".وتابع: لا يتم استخدام هذه المخلفات في تغذية الدواجن داخل المملكة، موضحًا أن الدواجن تغذى على الذرة أو فول الصويا كمصدر للبروتين الحيواني لها.وكشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سر تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد عملية الطهي.وقال: "الحركة الطبيعية للطيور بعد الذبح، هي رفرفة الأجنحة وحركة السيقان، وهذه الحركة تؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية، ووجود بقع دم في هذه المناطق، وعند طهيها تتحول إلى اللون الأسود أو البني ونفهم أن ذلك مؤشر لسوء الجودة".وأضاف: "لذلك يحرص الكثير من المستثمرين على الممارسات الجيدة قبل عملية الذبح لتهدئة الطيور لتقليل هذه الأمور".