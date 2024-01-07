عاجل.. تفاصيل جديدة حول عفو مقيم سوري عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير (فيديو)

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كشف أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، مسفر الحرملي، عن تفاصيل إعلان مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه، بمجلس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين. اضافة اعلان





تفاصيل ما دار بين أمير عسير والمقيم السوري



أكثر من 7 أشخاص أعفوا لوجه الله



وساطات لإنهاء النزاعات







أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير: المقيم السوري عفا عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابلpic.twitter.com/KQMh9EMUq7 #نشرة_التاسعة مقيم سوري يعفو عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير..أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير: المقيم السوري عفا عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل #الإخبارية January 6, 2024

وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة عسير عبر صفحتها على منصة "إكس"، الأمير وهو يتحدث للوافد السوري: "أطلب منك يا طويل العمر أن تنظر في تطبيق مدلولات الآيات الكريمة وتفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك في العفو لوجه الله عن القاتل، ولكم في المقابل ما تطلبون وما شرع لكم الشرع بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده..".وأضاف الأمير: "أطلب منك أن تقوم إلى المجلس المجاور تصلي ركعتين وتستخير الله وأنا تحت أمرك ترجع لمكانك في هذا المجلس وتعطيني اللي في خاطرك.."ورد الوافد السوري قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية التي هي أرض العطاء حكومة وشعبًا، أتقدم بجزيل الشكر إلى مشايخ وأعيان شبه الجزيرة العربية، سيدي الأمير بالنسبة للأمور المادية بيني وبين الجماعة هذه أمور دنيوية فنحن تركنا الدنيا أنا وزوجتي وعيالي وإن شاء الله اخترنا الآخرة..".وأضاف الوافد: "إني أشهد الله ثم أشهدكم بأنني عفوت لوجه الله تعالى"، مما أثار تفاعلاً واسعًا على منصة "إكس".وعلق أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، مسفر الحرملي لفضائية "الإخبارية": لا شك في أن طلال بن أحمد وهو من سوريا الشقيقة الذي نهج نهجًا مقدرًا لدى الجميع، وأعفى لوجه الله سبحانه وتعالى".وأضاف أن هناك أكثر من سبعة أشخاص أعفوا لوجه الله خلال الشهرين الماضيين دون مقابل.وأشار إلى أن اللجنة عملت بتوجيهات من أمير منطقة عسير على نشر مبادئ العفو بين الناس، لافتًا إلى أن العفو جرى بدون مقابل، مقارنة بما هو حاصل في بعض المجتمعات التي تشهد مبالغات نظير العفو.وأوضح أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، أن أمير المنطقة كان في اجتماع دوري أمس الأول مع المشايخ والنواب بالقطاع الشرقي من منطقة عسير، البالغ عددهم 200 شخص، وأحضر معهم أصحاب قضايا العفو، وأكرمهم وأشاد بهم من صناعة نموذج قدوة في المجتمع بمنطقة عسير.وتابع: "نحرص كل الحرص على أن يكون هناك المصلحون المؤهلون لهذا العمل، وأن يعملوا على معالجة تلك الظاهرة".وقال أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، إنهم يباشرون جهودهم في هذا الإطار، عندما يتقدم أحد الأطراف، موضحًا أن الإمارة تحرص وتركز على القضايا التي تستحق التدخل من خلال الاستعانة بلجان الإصلاح المؤهلة لذك.ولفت إلى أن العديد من المصالحات تحققت خلال السنوات الماضية في جميع المشاكل الاجتماعية والأسرية، وهذا ما يساعد على تنمية الإنسان والمكان في منطقة عسير وفي مكل مكان.وتابع: "نعمل حاليًا من خلال التنسيق مع مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية على إنجاز دراسة عن الوئام المجتمعي ومكافحة الجريمة من أجل الحد من مظاهر التعدي على الحرمات".